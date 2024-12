Google entwickelt Gemini weiter und integriert es in weitere Apps und Dienste. Allerdings ist die Verfügbarkeit von Gemini weiterhin aufs Google-Ökosystem beschränkt. Nach den Erkenntnissen aus der Android-16-Entwickler-Beta könnte Gemini durch eine neue API eine tiefere Integration auf Systemebene erhalten. Eine kürzlich aufgetauchte Liste von Apps gibt Aufschluss darüber, wie die plattformübergreifende Funktionalität von Gemini aussehen könnte.

In der neuesten Beta-Version der Google-App ist zu erkennen, dass Google daran arbeitet, Gemini in die Apps von Drittanbietern und OEMs zu integrieren. Darunter fällt auch die Reminder-App von Samsung. Dies signalisiert eine deutliche Ausweitung über Googles eigene Dienste hinaus.

Google Gemini: In-App-Kontrolle kommt mit Android 16

Bei der Untersuchung der Reminder-App wurden mehrere Kategorien von Apps und Diensten entdeckt, die in Android 16 Gemini-basierte In-App-Funktionen erhalten könnten. Diese Funktionen erfordern möglicherweise keine separaten Erweiterungen, was das Erlebnis vereinfacht.

Die Liste umfasst Browser, in denen Nutzer:innen Gemini nutzen könnten, um auf Websites zu navigieren, Tabs oder Lesezeichen zu verwalten und auf den Browserverlauf zuzugreifen. E-Mail- und Kalender-Apps könnten Aufgaben wie das Erstellen und Suchen von E-Mails oder das Planen von Terminen ermöglichen. Außerdem könnte Gemini Aufgaben in Apps für Uhren und Notizen übernehmen.

Im Bereich Medien könnte Gemini beim Scannen von Dokumenten und beim Aufnehmen von Fotos mit der Kamera-App helfen. Es kann auch dabei helfen, Videos zu finden, Transkriptionen zu ermöglichen und Medien und Alben in Google Fotos zu verwalten.

Interessanterweise könnte die Gemini-Integration in Android 16 auch die Unterstützung für Quick Share (früher Nearby Share) beinhalten, wodurch Geräteerkennung und Dateifreigabe möglich werden – Funktionen, die in der bestehenden Erweiterung derzeit fehlen. Hier ein Überblick über die möglichen Funktionen, bei denen Gemini helfen könnte:

Browser:

Lesezeichen: Erstellen, Lesezeichen finden, Tabs finden, Historien abrufen, Website anzeigen

Tab: Lesezeichen aktualisieren

Kalender:

Ereignis erstellen

Ereignis: Ereignisse finden, Ereignis aktualisieren

Kamera:

Dokument scannen

Foto aufnehmen

Uhr:

Alarm: Alarm erstellen, Timer erstellen

Tagesmuster: Alarme finden, Timer finden, Tagesmusterfeld setzen, Tagesmusterlistenfeld setzen, Tagesmusterfeld mit Nullen setzen, Alarm aktualisieren, Timer aktualisieren

E-Mail:

Konto: E-Mail-Entwurf erstellen

E-Mail: Konten finden, E-Mails finden, E-Mail senden, E-Mail aktualisieren

Dateien:

Datei: Dateien finden

Karten:

Wegbeschreibung: Ergebnis

Finden: Wegbeschreibung, Orte

LatLng, Leg, Standort, Öffnungszeiten, Ort, Route

Nachrichten:

Nachrichten finden

Nachricht weiterleiten

Nachricht: Nachricht beantworten, Nachricht senden

Musik:

Persönliche Wiedergabeliste erstellen

Musikstücke finden

Musikstück: Persönliche Wiedergabeliste aktualisieren

Nearby Sharing:

Geräte in der Nähe finden

Gerät in der Nähe

Dateien an ein Gerät in der Nähe weitergeben

Notizen:

Ordner: Erstellen, Suchen

Notiz: Erstellen, Suchen

Ordner aktualisieren

Personen:

Person erstellen

Personen finden

Person aktualisieren

Telefon:

Anruf annehmen

Zur Blockliste hinzufügen

Anruf

Datensatz anrufen

Anrufaufzeichnungen finden

Anruf tätigen

Fotos:

Album: Album erstellen, Alben finden, Medienelemente finden, Medienelement, Medienelementfilter setzen, Medienelement begradigen, Album aktualisieren, Medienelement aktualisieren

Aufgaben:

Erstellen: Aufgabenkategorie, Aufgabe

Finden: Aufgabenkategorien, Aufgaben

Aufgabe: Aufgabenkategorie, Aufgabenkategorie aktualisieren, Aufgabe aktualisieren

Typen:

Anhang, Datum, Datum Uhrzeit

Video:

Videos finden

Zeitgesteuerter Text, Abschrift, Videoelement

Was bedeutet das für Android-Nutzer:innen?

Obwohl diese Funktionen grundlegend zu sein scheinen, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Google die Entfernung von Erweiterungen in den Kern-Apps und -Diensten in Android 16 einleitet. Es ist davon auszugehen, dass Ihr die Möglichkeit haben werdet, Gemini auch in Nicht-Google-Apps zu nutzen, wie z. B. bei Samsung.

Was haltet Ihr davon, wenn Google die KI Gemini tiefer in Apps integriert? Glaubt Ihr, dass es eine nützliche Ergänzung ist, wenn der KI-Chatbot auf Eurem Android-Gerät verfügbar ist?