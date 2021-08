Gewinner und Verlierer der Woche: Oppo macht´s richtig – Google eher nicht

Leider gehört dies nicht zu den täglichen Themen unserer Berichterstattung hier bei NextPit , könnte aber für unsere Zukunft vielleicht von Bedeutung sein. Deshalb habe ich beschlossen, Euch an diesem Sonntag einige wichtige Informationen über den Tesla Bot an die Hand zu geben.

Letztes Jahr beschloss Samsung, solche Anzeigen in einigen System-Apps und in der OneUI selbst einzuführen, was gelinge gesagt, bei den Samsung-Fans nicht auf viel Gegenliebe stieß. Auch intern gab es viel Kritik, weshalb sich Samsung jetzt entschloss, diesen Fehler zu korrigieren und die Werbung aus diesen Apps wieder verschwinden zu lassen. Samsung hofft, damit das Galaxy-Ökosystem zu stärken.

SharePlay ist eine der Funktionen, die unser Team in iOS 15 für Entwickler nicht testen konnte, da sie bei unseren Versuchen einfach nicht rund lief. In der Praxis sollte die Funktion es den Teilnehmern ermöglichen, während eines FaceTime-Anrufs gleichzeitig Medieninhalte wie Fernsehsendungen, Filme oder Musik zu genießen.

Musk zufolge wird der Tesla Bot eine künstliche Intelligenz sein, die der Autopilot-Technologie in den Autos des Unternehmens nicht unähnlich ist. Auf diese Weise wäre der Humanoide in der Lage, auf einfache Befehle zu reagieren, wie z. B. "Bitte nimm diese Schraube und schraube sie mit diesem Schraubenschlüssel an das Auto."

Der Roboter soll ein Humanoider werden, also eine menschliche Gestalt haben. Er wird so konzipiert sein, dass er sich problemlos unter uns bewegen kann. Darüber hinaus wird der Tesla Bot mit einem Bildschirm in der Höhe des Gesichts entwickelt, um nützliche Informationen anzuzeigen. Auf der AI-Website des Automobilherstellers finden wir die folgende Beschreibung zu diesem Projekt:

Wir entwickeln die nächste Generation der Automatisierung, einschließlich eines universellen, zweibeinigen, humanoiden Roboters, der gefährliche, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben ausführen kann. Wir suchen Mechanik-, Elektro-, Steuerungs- und Software-Ingenieure, die uns dabei helfen, unsere KI-Expertise über unsere Fahrzeugflotte hinaus zu nutzen.

Und glaubt nicht, dass dies ein Projekt für die ferne Zukunft ist, denn Musk sagte, dass das Unternehmen bereits 2022 einen Prototyp des Tesla Bot fertig haben will. Was sagt Ihr: Seid Ihr für sowas schon bereit?

Nachfolgend findet Ihr unsere Gewinner und Verlierer der Woche!

Gewinner: Oppo und sein stufenloses optisches Zoomobjektiv für Handys

In den letzten Monaten ist Oppo unter den chinesischen Herstellern in der Welt durch viel Betriebsamkeit aufgefallen. Im Mai berichtete Counterpoint Research, dass der Hersteller in die Liste der Top-5-Smartphone-Marken in Europa aufgenommen wurde, und im Juni kündigte das Unternehmen eine engere Partnerschaft mit OnePlus an. Wir wollen auch nicht vergessen, dass Oppo 2021 eines der von unserem Team am meisten gelobten Smartphones vorgestellt hat mit dem Oppo Find X3 Pro.

Man könnte meinen, dass sich Oppo damit vielleicht erst einmal bequem zurücklehnt, aber dem ist beileibe nicht so: In dieser Woche kündigte das Ingenieurteam des Herstellers während der Sonderveranstaltung zur Imaging-Technologie der Zukunft eine optische Zoomtechnologie für Mobiltelefone an, bei der sich die Linsenteile im Zoombereich von 85-200 mm bewegen.

So funktioniert der Prototyp des eigentlichen optischen Zoomobjektivs / © Oppo

Aber was bedeutet das für uns? Viel schärfere gezoomte Bilder! Mit dieser Ankündigung hat Oppo Vivo überholt. Der ebenfalls chinesische Hersteller hatte letztes Jahr den Prototyp eines echten optischen Teleobjektivs mit einem Bereich von 120-195 Millimetern vorgestellt. Die Tatsache, dass Oppo eine Brennweite ab 85 mm erreichen kann, macht die Kamera vielseitiger.

Sony hat in diesem Jahr als erster Hersteller eine variable Telelinse im Xperia 1 III eingesetzt. Dabei lässt sich aber lediglich zwischen zwei Brennweiten umherschalten, Zwischenschritte sind dabei nicht drin. Wie gut die Zoom-Fotos sind, lest Ihr in Bens Testbericht zum Xperia 1 III auf NextPit.

Oppo hat noch nicht mitgeteilt, auf welchem Smartphone die neue Funktion zum Einsatz kommen wird, aber eines ist sicher: Oppo will die Nase vorn haben. Die anderen Hersteller sollten also gewarnt sein.

Verlierer: Google und die Exklusivität der Pixel-5a-Reihe

Ich bin ein wenig genervt von den Entscheidungen, die Google in Bezug auf die Pixel-Reihe getroffen hat. Diese Woche hat der Suchriese endlich das Pixel 5a 5G vorgestellt. Zu den Highlights gehören eine größere Akkukapazität als beim Vorgängermodell und die IP67-Zertifizierung. Oh, und dann wäre da auch noch die Tatsache, dass das Gerät in einer noch kleineren Anzahl von Regionen verkauft werden wird!

Nach einer Reihe von Gerüchten über die Einstellung der Produktlinie erblickte das Pixel 5a 5G am vergangenen Dienstag das Licht der Welt. Das Telefon ist mit einem Preis ab 449 US-Dollar die erschwinglichste Version der 5. Generation der Pixel-Serie und bietet Googles neueste Kamera-Experience für das Mittelklasse-Segment.

Wie mein Kollege Stefan berichtet, handelt es sich dabei um das vielleicht wichtigste Mittelklassemodell des Jahres, das fast niemand haben kann. Denn es wird nur in den USA und Japan auf den Markt kommen.

Das Google Pixel 5a 5G ist nach IP67 zertifiziert / © Google

Klar, die Serie wurde in vielen Ländern wie z.B. Brasilien eh nicht vermarktet und viele Android-Fans haben daher keinen Gedanken an das Pixel 5a 5G verschwendet. Aber was ist mit denen in Ländern wie Deutschland oder Frankreich, wo man auf die Ankündigung gewartet hat, eben weil es den Vorgänger dort auch gab? Für diese Fans, die sich das neue Modell gerne angeschafft hätten, hat Google mit einer solchen Entscheidung einen hässlichen, groben Fehler begangen.

Das Problem wird noch dramatischer, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen sich auf die vielleicht größte Markteinführung der Serie seit Jahren vorbereitet: das bereits enthüllte Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Würdet Ihr in ein Pixel 6 investieren, wenn Ihr befürchten müsstet, dass Google im nächsten Jahr die Reihe vielleicht nicht mehr in Eurem Land weiterführt?

Diese Einstellung frustriert mich wirklich. Zumal es für Apple immer einfacher wird, noch mehr Smartphones in der Welt zu verkaufen, was unsere Auswahlmöglichkeiten einschränkt. Fans von BlackBerry, HTC, Sony, LG, Huawei und anderen wissen ganz genau, wovon ich spreche!

Und mit diesem bitteren Beigeschmack schließe ich diese Sonntagskolumne! Seid Ihr mit unserer Auswahl in dieser Woche einverstanden? Was habt Ihr in dieser Woche als positiv oder negativ empfunden und würdet es gerne mit der NextPit-Community teilen? Eure Meinung ist uns sehr wichtig, also lasst hören!