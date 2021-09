Gewinner und Verlierer: Apple rockt und führt Leaker hinter Licht

Dass Apple uns in dieser Woche mit spannenden Ankündigungen umhaut, haben viele Menschen erwartet. Das Unternehmen ruhte sich allerdings auf seiner Vorherrschaft als Marktführer aus und polierte lediglich ein paar Kanten und Ecken seiner Produkte glatt. Das iPhone 13 ist daher eher ein kleineres Update. Trotz alledem belegt Apple in dieser Woche den Platz als Gewinner.

Neben diesen beiden Handys kündigte der chinesische Tech-Gigant auch die Modelle Xiaomi 11 Lite 5G NE und Redmi 10 an. Um alles zu erfahren, was auf dem Xiaomi Launch Event diese Woche passierte, schaut Euch doch einfach dieses Video an:

Am Mittwoch hat Xiaomi vier neue Handys in verschiedenen Preiskategorien vorgestellt. Das Xiaomi 11T und das 11T Pro sind Flaggschiffe, die mit einer durchaus soliden Hardware-Konfiguration glänzen. Dabei kamen sie international zu echten Kampfpreisen auf den Markt.

Denn während Apple mit seinen neuen Produkten nur Erwartbares geliefert hat, konnte das Unternehmen in einer anderen Hinsicht abräumen. Im Vorfeld gab es nämlich viele Leaks zu den Produkten des Cupertino-Riesen, die sich am Ende als falsch herausgestellt haben. Versteht mich nicht falsch, wir alle haben uns auf die Neuerungen aus den Gerüchten gefreut – aber Satellitentelefonie und eine rundum erneuerte Apple Watch gab's am Ende doch nicht. Die Gerüchte über das Apple-Event sind also der Verlierer der Woche.

Xiaomi kündigt Augmented Reality (AR) Brille an

Genau an dem Tag, an dem Apple die neuen iPhones vorstellte, versuchte Xiaomi mit der Ankündigung einer smarten Brille, Apple die Show zu stehlen. Wenn Ihr die Schlagzeilen in den Tech-Nachrichtenkanälen zumindest in den letzten zwei Jahren verfolgt habt, dann wisst Ihr, dass Apple eine Augmented-Reality-Brille (iGlass?) auf den Markt bringen will. Versteht Ihr, worauf ich hinaus will?

Ein paar Stunden vor der Apple-Veranstaltung hat Xiaomi dann überraschend eine Pressemitteilung zu seinen eigenen Smart Glasses veröffentlicht. Die smarte Brille von Xiaomi arbeitet autonom und sieht in der Demo des Herstellers wirklich faszinierend aus. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie sie sich in der Praxis schlägt. Bis dahin kann es aber noch dauern – die Xiaomi Smart Glasses sind lediglich ein Konzept.

Samsung startet Android 12 Beta-Programm für Galaxy S21

Wir zählen die Tage bis zum Release von Android 12, das sich bereits seit Februar dieses Jahres in der Betaphase befindet. Entlang dieser Strecke waren viele Hersteller bereits mit dem Beta-Testprogramm der neuen Android-Version beschäftigt. Doch erst in dieser Woche hat sich Samsung entschlossen, mit an Bord zu kommen.

Der südkoreanische Hersteller hat das Android 12 Beta-Testprogramm für die Modelle Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra in ausgewählten Märkten eröffnet: USA, Großbritannien, China, Indien, Deutschland, Polen und Südkorea. Das Testprogramm findet wie immer über die Samsung-Members-App statt.

Das glückliche Gesicht eines Nutzers des Galaxy S21, das gerade zum Android 12 Beta-Testprogramm hinzugefügt wurde / © NextPit

Wer am Beta-Testprogramm von Samsung teilnimmt, erhält nicht nur die neuen Funktionen von Android 12, sondern auch die Möglichkeit, das neue One UI 4.0 zu testen.

Samsung hat zudem mitgeteilt, dass es die stabile Version von Android 12 für seine Geräte vor Ende 2021 veröffentlichen wird. Um herauszufinden, ob Euer Samsung-Smartphone für die neue Version des Google-Betriebssystems und OneUI 4.0 in Frage kommt, besucht am besten unsere Android 12-Update-Übersicht für Samsung-Geräte.

Google setzt auf das Pixel 6!

Bevor ich zu den Gewinner und Verlierern komme, muss ich über Google und das Marketing-Budget sprechen, das offenbar in das neue Pixel 6 und Pixel 6 Pro fließt. Zunächst beschloss das Unternehmen, eines seiner sozialen Profile auf Twitter zu nutzen, um Apple in dieser Woche auf die Schippe zu nehmen. Nach der Ankündigung des neuen iPhones twitterte das Google-Team unter dem Account @googlenexus (Erinnert Ihr Euch?): "Ich würde auf das #Pixel6 warten!"...

"Ich würde auf den #Pixel6 warten" / © Screenshot: 9to5google

Abgesehen von dieser Niedlichkeit scheint Google sehr viel Zuversicht in das Smartphone zu setzen, das es entwickelt. Und diese Woche hat das Pixel 6 sein Gesicht auf einer Reihe von Plakaten in den Vereinigten Staaten gezeigt.

Wie wir auf dem Foto (geknipst von Fotograf David Urbanke) unten sehen können, hebt das Unternehmen viele der neuen Funktionen von Android 12 in den Bildern hervor. Schaut Euch nur den Startbildschirm des Geräts an: Dynamisches Theme mit Systemfarben, in das Hintergrundbild integrierte App-Symbole sowie Widgets in neuen Formaten. Oh, und die auffällige Kameraleiste natürlich.

Google setzt auf das Pixel 6! / © David Urbanke

Wird das Pixel 6 wirklich das Smartphone des Jahres 2021 sein? Das werden wir wissen, wenn Google das Gerät ankündigt, was Anfang Oktober der Fall sein dürfte. Zumindest sofern sich die Gerüchte bestätigen. Apropos Gerüchte: Es ist an der Zeit, über den Gewinner und den Verlierer der Woche zu sprechen.

Gewinner der Woche: Apple und das neue iPhone 13

Mein Kollege Antoine formulierte es kurz nach der Veranstaltung am Dienstag treffend: "Das iPhone 13 ist ein iPhone 12S". Und das sollte nicht überraschen, denn das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro waren verkaufsstarke Smartphones, die viele neue Funktionen in die Serie brachten. Und das macht Apple normalerweise nicht zwei Jahre hintereinander.

Das neue iPhone 13 und das das iPhone 13 Pro brachten wirklich relevante Features auf den Smartphone-Markt. Insbesondere den leistungsstarken neuen A15-Bionic-Prozessor und Kamerafunktionen, die bis dahin ausschließlich der Filmindustrie vorbehalten waren. Endlich bietet Apple zudem mit 120 Hertz für die Pro-Modelle eine hohe Bildwiederholfrequenz an und ProMotion scheint wirklich gut auszusehen!

Der Gigant aus Cupertino stellte außerdem die neue Apple Watch Series 7, ein neues iPad mini und mehr vor. Apple beeindruckt wie immer, und wenn Eure Erwartungen nicht erfüllt wurden, liegt das vielleicht an unserer Auswahl der Woche für die Verlierer-Ecke!

Schaut Euch unsere Video-Zusammenfassung von Apples Streaming-Event in Kalifornien an: