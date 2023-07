Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit größerem Akku und schnellerem Laden

In diesem Zusammenhang jetzt auf keinen verpassen:

Das Google Pixel 8 (Pro) hält länger und lädt schneller

Die Kollegen von Android Authority haben nach eigenen Aussagen einen exklusiven Kontakt zu einem Google-Mitarbeiter, der sie nun in Bezug auf die für den Herbst 2023 zu erwartenden Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit neuen Informationen zusätzlich zu den Displayerkenntnissen versorgt hat. So sollen beide Smartphones mit mehr Akku-Kapazität als bei den aktuellen Modellen der Pixel-7-Serie ausgestattet sein.

Im Detail heißt es, das Google Pixel 8 soll anstelle der 4.270 mAh des Pixel 7 jetzt 4.485 mAh bekommen. Beim Pro-Modell ist die Differenz mit 4.926 zu 4.950 mAh deutlich geringer. Dafür kann das Pixel-Flaggschiff bei der maximalen Ladeleistung zulegen, die gemeinsam mit Samsung zu den schlechtesten am Markt gehört. Chinesische Anbieter, wie beispielsweise Realme, haben zuletzt Zahlen von 240 Watt abgeliefert, um das Realme GT 3 (Test) entsprechend rasant zu laden.

Sieht so das Google Pixel 8 Pro aus? Steve Hemmerstoffer sagt ja! / © OnLeaks

Bei dem Google Pixel 7 sind es hingegen maximale 20 Watt mit einem Kabel und kabellos 12 Watt. Das Google Pixel 7 Pro überbietet diese Leistung noch einmal mit sagenhaften 23 Watt. Kabellos unterscheiden sich die aktuellen, als auch die kommende Pixel-8-Generation nicht. Es bleibt flächendeckend bei den 12 Watt. Das Pixel 8 und Pixel 8 Pro sollen mit maximalen 24 und 27 Watt laden können. Richtig, keine Sensationswerte – aber wir sind auch schon für kleine Schritte dankbar, bei denen sich Mountain View bestimmt etwas denkt.

UWB wohl wieder nur für das Pro-Modell

Weitere neue Informationen im Zusammenhang mit der 2023-Generation der Pixel-Phones sind ein neuer kombinierter WiFi- und Bluetooth-Chip. Im Detail soll es sich dabei in beiden Android-14-Smartphones um den BCM4398 von Broadcom handeln, der basierend auf dem WiFi-6e-Standard nun auch WiFi 7 bietet, das für einen schnelleren Datenfluss und weniger Latenzen bekannt ist.

Der hauptsächlich durch den Apple AirTag (Test) bekannt gewordene UWB-Standard (Ultra-Breitband) wird auch im Herbst nur das Google Pixel 8 Pro beehren. Weiterhin deuten die Übersetzungen der kommenden Garantiebedingungen darauf hin, dass Google bei der Pixel-8-Serie erstmalig auch Länder wie Österreich, die Schweiz, Belgien und Portugal beliefern wird. Das ist mit dann insgesamt 21 Ländern (aktuell 17 Länder) im Gegensatz zu 139 Ländern, die Apple beliefert, ein echtes Trauerspiel.

Was glaubt Ihr, warum Google weiterhin auf eine so geringe Watt-Zahl bei seinen Netzteilen, beziehungsweise der maximalen Ladeleistung setzt? Leiden Akkus unter einer Schnellladung so stark, dass es solche Ladegeräte rechtfertigt? Schreibt uns Eure Meinung zu dem Thema doch gern in die Kommentare und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren.