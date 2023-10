Google Pixel Flip: Erstes Klapp-Foldable kurz vor Release?

Möglicherweise testet Google bereits den Nachfolger des Pixel Fold (Test) , der als Pixel Fold 2 erscheinen könnte, wie in der neuesten Pixel-Buds-Begleit-App angedeutet. Das Gerät könnte aber auch als das erste faltbare Klapphandy des Unternehmens mit dem Namen Google Pixel Flip erscheinen.

Es ist üblich, dass Google vor der Veröffentlichung neuer Pixel-Smartphones Updates für seine mobilen Dienste wie die Pixel-Bud-App herausbringt. Dieses Mal hat 9to5Google in Vorbereitung auf das Pixel 8 die App seziert und dabei einige bekannte Hinweise auf das Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit den Codenamen "Shiba" und "Husky" gefunden.

Google Pixel Flip: erstes faltbares Clamshell-Smartphone

Zusätzlich zu den bereits bestätigten Smartphones gab es eine Reihe von Codes, die auf ein unbekanntes Gerät mit dem internen Namen "Comet" hinwiesen. Das Nachrichtenportal glaubt, dass das Comet höchstwahrscheinlich nichts mit den beiden kommenden Pixel-Phones zu tun hat, die bislang auf Hunderassen basieren. Damit wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass es sich bei dem fraglichen Gerät um das Google Pixel 8a handelt.

Googles Pixel Fold Design und das Scharnier ermöglichen es, dass die gefalteten Panels flach und ohne Lücke sind. / © nextpit

Die Vermutung legt nahe, dass es sich bei dem Comet um ein faltbares Smartphone handeln könnte, da das Pixel Fold den Codenamen "Passport" verwendet hatte, bevor es schließlich auf "Felix" umgestellt wurde. Der Name Comet könnte sich aber auch auf den Golden Retriever aus der Fernsehserie Full House beziehen und passt damit zum Pixel 8 Duo, das von der Tensor-3-Plattform angetrieben wird.

Dafür, dass es sich um ein faltbares Smartphone handelt, spricht auch die App, die das Comet als "Fold" kategorisiert. Gleichzeitig scheinen die in der App enthaltenen Codes für das Gerät mit Linien für das ursprüngliche Pixel Fold verbunden zu sein. Es gibt auch nicht genügend Hinweise darauf, ob es sich um ein vollständig faltbares Pixel Fold 2 oder um ein kompaktes Klappgerät, ähnlich dem Galaxy Z Flip 5 (Test) handelt.

Abgesehen von den Namen gibt es nur wenige Details über den Comet. Sollte es sich jedoch um ein faltbares Klapphandy handeln, kann man davon ausgehen, dass es vom Google Tensor G3 angetrieben wird und nächstes Jahr zusammen mit dem Pixel 8a auf den Markt kommen könnte.

Was glaubt Ihr, was das Comet sein wird? Würdet Ihr ein Google Pixel Flip sehen wollen? Wir würden gern Eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren lesen.