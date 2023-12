Huawei FreeClip im Test: überflüssig oder überfällig?

Huawei präsentiert laut eigenen Aussagen die "branchenweit ersten Open-Ear Kopfhörer mit Smart Wear Detection". Ein offenes Design hatte man zuvor bereits mit den Huawei FreeBuds 5 vorgestellt. Bei den Huawei FreeClips geht man mit der sogenannten C-Bridge noch einen Schritt weiter. Wie genial die Idee wirklich ist, ob und wenn, wie sehr die Soundqualität unter dem minimalistischen Design leidet und ob wir zum Kauf raten würden, soll nun der ausführliche nextpit-Test zeigen.

Bewertung

Pro Sehr angenehmer Tragekomfort

Smart Wear Detection

Lange Akku-Laufzeit

IP54-zertifiziert

Dual Connect Contra Keine aktive Geräuschunterdrückung

Zeitweise defekte Höhen

Fehlender Bass

Zu teuer Huawei FreeClip: Alle Angebote

Huawei FreeClip: Design und Verarbeitung Die 5,6 g leichten und 26,7 x 22 x 25,3 mm kleinen Huawei FreeClip sind optisch – na sagen wir mal gewöhnungsbedürftig. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Auf der einen Seite eine Kugel, welche pro Kopfhörer zwei 10,8 mm große kodirektionale dynamische Doppelmembran-Treiber beinhaltet. Auf der anderen Seite ein bohnenförmiges Gehäuse, was hinter der Ohrmuschel getragen wird und den 55 mAh Akku (pro Ohrhörer), die Ladepins und eines von insgesamt drei Mikrofonen inkludiert. Beide Teile sind mit einem unter dem Namen C-Bridge geführten flexiblen Bügel miteinander verbunden. Laut Huawei hält dieser mindestens 25.000 Dehnungen stand. Gefällt: Sicher Halt – auch beim Sport

Optimaler Tragekomfort

Sehr gute Verarbeitung

Für Allergiker optimal

IP54-Zertifizierung Gefällt nicht: Optisch ist es nicht mein Fall Die beiden Huawei FreeClip werden aus dem 59,77 × 51,95 × 27,35 mm großem Ladecase entnommen und einfach an die Ohrmuschel geclippt. Dabei können sie nicht vertauscht werden, da die "Smart Wear Detection" erkennt, in welches Ohr die Akustikkugel seine Schallwellen freien Lauf lässt. Die Huawei FreeClip werden einfach nur mittig an die Ohrmuschel geclippt. / © nextpit Optisch wirkt es für Außenstehende, als ob Ihr in beiden Ohren, mittig einen schwarzen Ring tragen würdet – mein Fall ist es nicht. Ich mag Schmuck aber generell nicht und werde mich wohl auch mit dem in Kürze in der nextpit-Redaktion zu erwartenden Rogbid Smart Ring nur schwer anfreunden. Dafür liefern die beiden IP54-zertifizierten Ohrhörer genau das ab, was von ihnen erwartet wird: nämlich einen Tragekomfort, der sich auch bei längerer Nutzung nicht störend auswirkt. Optisch wirken die neuen Open-Ear-Kopfhörer wie ein Conch-Piercing.

/ © nextpit Auch beim Sport – egal ob auf dem Laufband oder an den Maschinen – die Huawei FreeClip gewähren einen absolut sicheren Halt und lassen keinen Druck verspüren. Wenn sie sich nicht akustisch bemerkbar machen würden, dann würdet Ihr sie vermutlich einfach vergessen. Und ich denke, das war auch genau der Auftrag, bevor die Huawei-Ingenieure für viele Stunden eingeschlossen wurden. Es heißt: "Das Design der Kopfhörer wurde auf der Grundlage von über 10.000 menschlichen Ohrdaten entwickelt, mit dem Ziel, Tragekomfort für unterschiedliche Personen zu erreichen". Mission completed! Das neue Open-Ear-Design ist eine echte Alternative mit Tragekomfort. / © nextpit

Bedienung und Software Damit die Huawei-Open-Ear-Kopfhörer ihr gesamtes Potenzial ausspielen können, benötigen sie eine Verbindung zu der kostenlosen Huawei AI-Life-App, die es aber trotz Android- und iOS-Kompatibilität nicht im Google Play Store gibt – im Apple App Store und der Huawei-App-Gallery aber sehr wohl. Die erste Verbindung ist über das Lade-Case und dem seitlichen Connect-Button schnell hergestellt, wonach sich unmittelbar auch schon die ersten Updates ankündigen. Gefällt: AI-Life-App ist kostenlos

Gesten-Steuerung funktioniert gut Gefällt nicht: Kein ANC

Kein Equalizer

Gesten-Steuerung spartanisch

"AI Life"-App nicht im Google Play Store Die kostenlose AI-Life-App ist im Google Play Store nicht zu bekommen. / © nextpit Das vermittelt dem Kunden direkt ein gutes Gefühl, dass der chinesische Konzern trotz bestehendem US-Embargo voll im Saft steht. Ohne die AI-Life-Anwendung sind die Einstellungen der Huawei FreeClip nur sehr begrenzt. Die Huawei-App ist übersichtlich gestaltet und nahezu selbsterklärend. Ihr könnt zwei Geräte gleichzeitig mit dem Kopfhörer koppeln und diesen Prioritäten vergeben. Ein Equalizer gibt es in der kostenlosen AI-Life-App von Huawei nicht. Dafür direkt ein paar Updates. / © nextpit Was direkt unangenehm auffällt – es gibt keinen Equalizer, den die FreeClip aber bitter nötig hätten. Doch dazu im nächsten Kapitel mehr. Huawei bietet lediglich vier Klang-Presets mit Linear (Standard), Erhöhen (Boost), Höhenverstärker und Stimmen. Es gibt auch keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), welche unerwünschte Hintergrundgeräusche auslöscht. Manch einer wird das begrüßen, da so auch verkehrsbedingte Außengeräusche wahrgenommen werden können. Was es jedoch gibt, ist ein sogenannter Mehrkanal-DNN-Algorithmus (Deep Neural Network), der bei Telefonaten mithilfe von insgesamt drei Mikrofonen pro Kopfhörer, störende Außengeräusche herausfiltert. Das funktionierte in unserem Test so weit ohne Beanstandungen. Die Huawei FreeClip bieten Bluetooth 5.3 sowie die Codecs SBC, AAC, LC3 und L2HC. Den bekannten LDAC-Codec unterstützen die neuesten Huawei-Kopfhörer nicht. Einfache Gesten-Steuerung ohne Möglichkeit zur Lautstärken-Regulierung. / © nextpit Auch die Steuerung der Open-Ear-Kopfhörer ist recht spartanisch, dafür aber simpel. Die Gestensteuerung erlaubt es dem Nutzer, die FreeClip an jeder Stelle anzutippen und somit Idiotensicher. Dabei stehen Euch wahlweise zwei- oder dreimaliges "klopfen" zu Auswahl. Steuern könnt Ihr damit Start/Stop, nächster oder vorheriger Titel und die Aktivierung des jeweiligen Sprachassistenten. Geht ein Anruf ein, ist die Start/Stopp-Geste Annehmen oder Ablehnen beziehungsweise Beenden des Anrufes. Eine Lautstärkeregulierung ist über die Gestensteuerung nicht möglich. Zu guter Letzt bietet die App auch eine Funktion zum Finden der Kopfhörer. Diese sendet ein entsprechend lautes Akustiksignal aus, weswegen sich die FreeClip besser nicht im Ohr befinden sollten.

Klang & Sound Wenn Ihr mich fragt, ist das Klangerlebnis und die Soundeigenschaften eines Kopfhörers das wichtigste Kaufkriterium überhaupt. Das scheint für die Huawei FreeClip aber nicht zwingend an erster Stelle zu stehen. Zwar wird der Klang von Huawei selbst als "exzellentes Audioerlebnis" mit "resonanten Bässen" beschrieben, doch das ist fernab der Realität. Gefällt: Guter Klang für ein offenes Konzept

Gute Freisprech-Eigenschaften Gefällt nicht: Wenig Bass

Zeitweise Störungen im Hochfrequenzbereich Für den audiophilen Klanggenuss wurden die FreeClip nicht konzipiert. / © nextpit Okay, ich bin extrem verwöhnt von dem hervorragenden Testergebnis der Huawei FreeBuds Pro 3. Der Klang der Huawei FreeClip hat aber nicht mal annähernd etwas damit zu tun. Prinzipiell war mir das auch aufgrund der offenen Bauweise schon im Vorfeld klar, doch erste Review-Videos von den nach Dubai eingeladenen YouTube-Größen, beschrieben den Sound in den allerhöchsten Tönen. Doch da war wohl eher der Dank für die Reise der Vater des Gedanken. Versteht mich nicht verkehrt: Die Kopfhörer klingen jetzt nicht generell grottenschlecht, aber es gibt logischerweise wenig bis gar keinen Bass. Wo soll der auch herkommen, wenn Ihr die Speaker nicht bis zum Anschlag in Euren Gehörgang luftdicht drängeln dürft? Und an dieser Stelle fehlt mir der Equalizer, der den Verlust unter Umständen ein wenig kompensieren könnte. Mitten und Höhen sind hingegen ausreichend präsent, wenngleich der räumliche (Spatial Audio) Hörgenuss nur mäßig vorhanden ist. Hört Ihr aber prinzipiell Musik eher leise, dann ist der Klang durchaus zufriedenstellend. Erschwerend kam allerdings noch hinzu, dass ich nicht immer, aber stellenweise im Höhenbereich und bei hoher Lautstärke kaputte, beziehungsweise verzerrte Frequenzen wahrgenommen habe. Ich vermute dahinter aber eher ein Software-Problem. Dieses Phänomen habe ich bislang auch so bisher nicht woanders gelesen, weswegen ich diese Erfahrung erst einmal mit Vorsicht genießen würde. Über die Weihnachtsfeiertage und dem Jahreswechsel war noch kein Kontakt mit Huawei zustande gekommen. Hier also in dubio pro reo (im Zweifel für den Angeklagten). Wer mit den FreeClip telefonieren will, wird hervorragende Leistungen erhalten. Hierfür scheinen die Kopfhörer nahezu geschaffen zu sein, wenngleich Euch klar sein sollte, dass aufgrund des offenen Designs und bei entsprechender Lautstärke, Außenstehende Eure Gespräche ohne Probleme mithören können. Das gilt für den Musikkonsum natürlich gleichermaßen.

Huawei FreeClip: Akku Baugleich zu den Huawei FreeBuds Pro 3 haben auch die neuen Huawei FreeClip jeweils einen Akku mit einer Kapazität von 55 mAh fest verbaut. Das Ladecase besitzt ebenfalls eine Kapazität von 510 mAh und ist nicht nach IP54 Staub- und Wasserbeständig, wie es die eigentlichen Kopfhörer jedoch sind. Huawei gewährt mit einer Akkuladung eine Laufzeit von fast 8 Stunden. Das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Das Case bietet ausreichend Energie für knapp vier Ladezyklen. Gefällt: Ladecase gut für fast vier Aufladungen

Bis zu 36 Stunden Musikgenuss

Kabelloses Laden ist möglich Gefällt nicht: - Das Ladecase bietet vier Tankfüllungen – auf Wunsch auch kabellos. / © nextpit Aufgeladen sind die Open-Ear-Kopfhörer in unter einer Stunde. Das Ladecase hat neben dem seitlichen Connect-Button, auf der Unterseite einen USB-Type-C-Port. Wenn Ihr es wünscht, können die FreeClip im Case aber auch kabellos geladen (2 W) werden. Hier müsst Ihr in etwa 2,5 Stunden Wartezeit einplanen, bis die volle Kapazität wieder komplett vorhanden ist.