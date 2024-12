Schon auf den ersten Blick hinterlässt die Watch GT 5 einen sehr hochwertigen Eindruck – so ging es uns ja schon mit der Watch GT 4 (Test) . Das Gehäuse der 46-mm-Version besteht aus Edelstahl, der robust ist, aber im Vergleich zur Pro-Version mit Titan weniger exklusiv wirkt. Mit 73 Gramm inklusive Armband liegt sie angenehm leicht am Handgelenk – perfekt für den Alltag und sportliche Aktivitäten. Die kleinere 41-mm-Version, die speziell für schmalere Handgelenke konzipiert wurde, ist noch leichter und ebenso elegant.

Software und Bedienung der Huawei Watch GT 5

Software und Kompatibilität

Die Huawei-Health-App ist zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Einrichtung und Verwaltung der Uhr. Sie bietet detaillierte Einblicke in Eure Fitness- und Gesundheitsdaten und erlaubt umfangreiche Einstellungen. Allerdings funktioniert die App nur eingeschränkt mit iOS – NFC-Zahlungen oder andere exklusive Funktionen sind derzeit nur dem Android-Lager vorbehalten. Huawei hat jedoch angekündigt, die Kompatibilität ab 2025 zu erweitern.

Und ein ergänzender Hinweis zur Software: Dieser Testbericht zur Huawei Watch GT 5 basiert auf Firmware-Version 5.0.0.101 des vorinstallierten Betriebssystems HarmonyOS. Mit nachträglichen Updates kann sich der Funktionsumfang der Uhr noch erweitern.

Bedienung: Einfach und durchdacht

Die Steuerung der Huawei Watch GT 5 erfolgt über eine drehbare Krone und eine frei belegbare Seitentaste. Die Krone ermöglicht schnellen Zugriff auf die App-Übersicht und bietet durch das Drehen eine intuitive Möglichkeit, durch Menüs oder Widgets zu navigieren. Ebenso könnt Ihr die Widget-Darstellung über die Krone vergrößern. Die Schnellstarttaste könnt Ihr beispielsweise so konfigurieren, dass Ihr direkt Euer bevorzugtes Trainingsprogramm startet – ideal für spontane Fitness-Sessions.

Widget-Übersicht auf der Huawei Watch GT 5 im Raster-Design – wahlweise auch in Listen-Form darstellbar. © inside digital

Ihr könnt per zweimaligem Druck auf die Krone auch die zuletzt geöffneten Widgets anzeigen, während die Uhr per langem Drücken ausgeschaltet oder neu gestartet wird. Ein weiteres Plus: Das Touchscreen-Display reagiert präzise auf Eingaben, und die Bedienung bleibt auch bei nassen Fingern zuverlässig. Insgesamt schafft Huawei eine gelungene Balance zwischen haptischer Steuerung und Touch-Interaktion.