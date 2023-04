Gerücht: Das iPhone 15 kommt in einer neuen Farbe

Apple iPhone 15 mit rückseitigem Milchglas

Neue Informationen zu dem Apple iPhone 15 und 15 Plus kommen aus der identischen chinesischen Quelle, die uns bereits einen Hinweis auf das gelbe iPhone 14 gegeben hatte. In einem speziellen Sina-Weibo-Beitrag behauptet der Tippgeber, dass die vom iPhone 14 Pro bekannte Glas-Rückseite auch beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus zum Einsatz kommen wird. Durch das leicht geschwärzte Milchglas, dem auch ein besonderer Schutz gegen Kratzer und Bruch nachgesagt wird, erhalten die beiden iPhone-15-Modelle demnach einen leicht gedämpften Look.

Es wird erwartet, dass Apple sich beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max für eine andere Oberfläche entscheidet, um für Abwechslung zu sorgen. Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass die Premium-iPhones mit einem Rahmen aus Titan, gewölbten Glaskanten und einem sogenannten Action-Button ausgestattet sein werden, wodurch sie sich von den Basis-iPhones unterscheiden könnten.

Neue Apple iPhone 15 Farben

Dieselbe Quelle gibt auch Auskunft über neue Farben, sodass Cupertino wohl für das Standard-iPhone 15 und 15 Plus eine neue Cyan-Farbe in Kombination mit einem Grünton einführen will. Offenbar soll der Farbton dem Mintgrün des Apple iPhone 12 ähneln, im Gegensatz zum Sierra Blue des Apple iPhone 13 Pro oder dem Blau des iPhone 13.

Apple iPhone 12 in Mintgrün. / © NextPit

Was die Sonderfarbe des iPhone 15 Pro angeht, so könnte Apple weiterhin ein dunkles Rot (Deep Red) einführen. Andererseits dürfte dies möglicherweise das tiefe Lila oder die exklusive Lackierung des iPhone 14 Pro Max ersetzen, während andere Oberflächen wie Schwarz, Silber und Gold beibehalten werden sollen.

Apples jährlicher Hardware-Zyklus deutet darauf hin, dass das iPhone 15 mit iOS 17 wahrscheinlich im September 2023 angekündigt wird. Es wird vermutet, dass die gesamte Produktreihe einen USB-Type-C-Anschluss, zuzüglich der "Dynamic Island"-Notch bekommen wird.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Zur Geräte-Datenbank

In der Zwischenzeit wollen wir von Euch wissen, auf welches Apple iPhone Modell Ihr Euch am meisten freut? Habt Ihr vor, nur wegen einer neuen Farbe oder eines verbesserten Designs aufzurüsten?