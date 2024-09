Apple kündigt diese Woche das iPhone 16 an, aber es steht zu befürchten, dass die neuen iPhones dann zunächst noch keine Apple-Intelligence-Funktionen an Bord haben. Stattdessen sollen die neuen KI-Funktionen erst mit iOS 18.1 auf den Markt kommen – und selbst dann werden nur einige von ihnen in der ersten Version enthalten sein. Jetzt deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass sich zwei dieser wichtigen KI-Funktionen sogar bis Dezember weiter verzögern.