Alle vier Modelle des Apple iPhone 16 im Überblick

Das Bild, das der Leaker Sonny Dickson zur Verfügung gestellt hat, zeigt mutmaßliche Dummies der iPhone-16- und iPhone-16-Pro-Serie von hinten. Solche Dummies werden beispielsweise typischerweise Monate vor dem Launch an die Hersteller von Cases geschickt, damit diese ihre Produkte rechtzeitig zum iPhone-Marktstart produzieren können.

Anhand des Bildes können wir erkennen, um wie viel größer die einzelnen iPhones geworden sind, wobei die Pro-Modelle größere Displays erhalten. Das iPhone 16 Pro Max wird Gerüchten zufolge ein 6,9-Zoll-Display haben und damit wieder das größte der vier Modelle sein. Dieses Mal soll es das iPhone 16 Plus deutlich in den Schatten stellen. Beim iPhone 15 sind das "Pro Max" und das "Plus" gleich groß.

Das kleinere iPhone 16 Pro mit einem 6,3-Zoll-Display scheint dagegen breiter und höher zu sein als das iPhone 16 Vanilla mit seinem 6,1-Zoll-Display. Auch hier fährt Apple offenbar 2024 eine neue Strategie.

Angebliche Dummy-Einheiten des Apple iPhone 16 Pro (Max) und iPhone 16 (Plus). / © Twitter/u/SonnyDickson

Außerdem wurde gezeigt, dass sowohl das Standardmodell des iPhone 16 als auch das iPhone 16 Plus über ein vertikales Doppelkameramodul verfügen, das in einer elliptischen Insel auf der Rückseite untergebracht ist. Dies wurde in einer anderen Aufnahme des iPhone 16 besser dargestellt.

Der Dummy des Apple iPhone 16 in Pink. / © X/u/SonnyDickson

Die neu gestaltete Kameraplatzierung beim iPhone 16 ist dabei kein reiner Gag, damit das "iPhone halt mal wieder anders aussieht". Es soll die stereoskopische Videoaufnahme verbessern, die erstmals im iPhone 15 Pro (Testbericht) eingeführt wurde. Diese Videos können dann mit der Apple Vision Pro in "echtem 3D" angesehen werden.

Apple iPhone 16 und iPhone 16 Pro: Diese Farben gibt's

Was die Farben angeht, werden das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 16 Pro in einer hellblau/grauen bzw. schwarzen Variante erscheinen. Dem Gerücht zufolge soll das iPhone Pro in den Farben Schwarz, Weiß, Silber und Pink auf den Markt kommen, wobei letztere Farbe das bisherige Blau ersetzt.

Das iPhone 16 wird in der kleineren Version in Pink erscheinen, während das Plus in Schwarz erhältlich sein wird. Abgesehen von diesen beiden Ausführungen soll das iPhone 16 laut Gerüchten aus China in gleich sieben Farben erhältlich sein, wobei Weiß und Lila hinzukommen und sich damit von den bisherigen Farben des iPhone 15 (Test) unterscheiden.

Zu den weiteren Design-Änderungen gehören ein neuer "Capture"-Button bei den vier iPhone-16-Modellen und ein zusätzlicher Action-Button bei den Nicht-Pro-Modellen.

Was denkt Ihr über das Design des iPhone 16? Gefallen Euch die größeren iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.