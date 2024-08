Die Vorstellung des iPhones von Apple ist vielleicht das am meisten erwartete und am meisten beachtete Tech-Event jedes Jahres. Wie in den letzten Jahren können wir davon ausgehen, dass das nächste iPhone-Event höchstwahrscheinlich im September stattfinden wird. Ein neuer Bericht zeigt, wann das iPhone der nächsten Generation offiziell vorgestellt und in den Laden kommt wird.