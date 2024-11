Das Samsung Galaxy S24 zählt zweifelsohne zu den besten Smartphones unter 1.000 Euro in diesem Jahr. Habt Ihr auf einen spannenden Deal gewartet, um Euch das Flaggschiff zu sichern, könntet Ihr jetzt Glück haben. Denn in der MediaMarkt-Tarifwelt ist jetzt ein richtig gutes Angebot in Verbindung mit einem Handyvertrag im Telekom-Netz aufgetaucht.