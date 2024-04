Kamera-Blindtest: Samsung S24 Ultra und Xiaomi 14 Ultra fordern Google & Apple

Damit wir den Sieger ermitteln und in genau einer Woche präsentieren können, müsst Ihr bei den folgenden Fotos abstimmen. Ihr könnt jeweils wählen, welches der fünf Fotos – eines für jedes Smartphone – Euch am besten gefällt. Dabei haben wir die Buchstaben immer durcheinander gewürfelt. Foto 1A stammt also nicht unbedingt vom gleichen Handy wie Foto 2A.

Bei der Aufnahme der Fotos haben wir mit den Werkseinstellungen der Smartphones fotografiert. Außerdem haben wir jedes Foto exakt dreimal geknipst und anschließend das beste davon ausgewählt, um zufällige Ausreißer zu vermeiden. Die Bilder haben wir anschließend zugeschnitten und mit Photoshop leicht skaliert, damit die Aufnahmen für Euch möglichst gut vergleichbar sind. Und ja, natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass die EXIF-Daten in den Bildern nicht das dazugehörige Smartphone verraten.

Hier noch einmal die fünf Kontrahenten auf einen Blick:

Und jetzt geht's los!

Motiv 1: Tageslicht, Ultraweitwinkel

Los geht's mit einer eigentlichen einfachen Aufgabe für die Smartphones und ihre Ultraweitwinkelkameras im grau-verregneten Berlin. Nur der rote Bär – das Wahrzeichen von "Bärlin" – bringt etwas Farbe ins Bild. Achtet bei diesem Bild darauf, wie gut die Belichtung gelungen ist. Ist der Bär korrekt ausgeleuchtet? Hat der wolkenverhangene Himmel ausreichend Kontrast?

Kamera-Blindtest, Bild 1A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 1E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 1A

Bild 1B

Bild 1C

Bild 1D

Bild 1E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 2: Tageslicht, Hauptkamera (1x)

Beim zweiten Motiv sind die Hauptkameras gefordert. Wenige Stunden vor der ersten Aufnahme gab es tatsächlich noch etwas blauen Himmel, der bei diesem Foto von der herannahenden Wolkenfront durchpflügt wird. Der einerseits starke Kontrast zwischen Himmel und Erde sowie die sanften Kontraste in den Wolken sorgen für deutliche Unterschiede zwischen den Smartphones.

Kamera-Blindtest, Bild 2A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 2E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 2A

Bild 2B

Bild 2C

Bild 2D

Bild 2E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 3: Tageslicht, Hauptkamera (2x)

Beim nächsten Motiv geht's Grau in Grau weiter. Hier stehen die Smartphones vor der Herausforderung, saubere Kontraste herauszuarbeiten und gleichzeitig die Grautöne sauber abzubilden. Bei der einen oder anderen Handy-Kamera gibt es spürbare Farbstiche.

Kamera-Blindtest, Bild 3A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 3E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 3A

Bild 3B

Bild 3C

Bild 3D

Bild 3E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 4: Tageslicht, Telekamera (3x)

Ein wenig Farbe, diesmal mit dem optischen 3x-Zoom der Smartphones. Hier war wohlgemerkt kein Portrait-Modus aktiviert – die Hintergrundunschärfe stammt von der Optik der Smartphones. Welches Foto wirkt für Euch hier am schönsten?

Kamera-Blindtest, Bild 4A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 4E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 4A

Bild 4B

Bild 4C

Bild 4D

Bild 4E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 5: Tageslicht, Telekamera (5x)

Wer erkennt dieses Gebäude im Herzen Berlins? Hier sind die Telezoom-Objektive gefordert, denn wir haben mit 5x-Zoom fotografiert. Einige Smartphones können diese Brennweite nativ abbilden, etwa das Xiaomi 14 Ultra oder das Samsung Galaxy S24 Ultra. Andere Smartphones – etwa das iPhone 15 Pro – müssen dafür schon kräftig digital vergrößern. Aber macht das in der Praxis einen spürbaren Unterschied?

Kamera-Blindtest, Bild 5A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 5E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 5A

Bild 5B

Bild 5C

Bild 5D

Bild 5E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 6: Tageslicht, Telekamera (15x)

Die Frage vom fünften Motiv verschärft sich noch einmal beim Berliner Fernsehturm. Hier müssen die Kameras zeigen, ob sie auch mit 15x-Vergrößerung noch ein brauchbares Bild liefern können. Ich bin gespannt, welches Smartphone hier das Rennen macht.

Kamera-Blindtest, Bild 6A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 6E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 6A

Bild 6B

Bild 6C

Bild 6D

Bild 6E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 7: Tageslicht, Portrait (3x)

Im nächsten Motiv ist die korrekte Farbwiedergabe von Hauttönen gefragt. Hier seht Ihr den Kollegen Thomas, den Ihr vermutlich von den Saugroboter- und Powerstation-Tests von nextpit kennt. Welches Smartphone hat ihn hier am besten abgebildet?

Kamera-Blindtest, Bild 7A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 7E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 7A

Bild 7B

Bild 7C

Bild 7D

Bild 7E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 8: Morgendämmerung, Hauptkamera (1x)

Morgens, halb 7 in Deutschland: Die Sonne ist zwar bereits vor einer halben Stunde aufgegangen, sorgt aber – umgeben von Bäumen – noch für eine nur spärliche Beleuchtung, gerade beim Vordergrund. Entsprechend haben die Smartphones hier selbst mit den Hauptkameras deutlich zu kämpfen, was die Kontraste im Bild angeht, und auch die Farbwiedergabe unterscheidet sich teilweise deutlich.

Kamera-Blindtest, Bild 8A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 8E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 8A

Bild 8B

Bild 8C

Bild 8D

Bild 8E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 9: Innenaufnahme, Hauptkamera (1x)

Wimmelbild am Berliner Hauptbahnhof – gesucht ist das beste Kamera-Smartphone. Welches Foto – geschossen jeweils mit der Hauptkamera – gefällt Euch hier am besten?

Kamera-Blindtest, Bild 9A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 9E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 9A

Bild 9B

Bild 9C

Bild 9D

Bild 9E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 10: Nacht & Kunstlicht, Ultraweitwinkel

Beim zehnten Motiv sind die Ultraweitwinkel-Kameras gefordert. Die große Herausforderung bei diesem Bild lautet: Gegenlicht, und davon aber nicht einmal viel. Dafür ist die Farbtemperatur aber extrem warm. Welches Smartphone schafft hier den besten Spagat zwischen ausgewogenen Kontrasten und stimmungsvoller, aber akkurater Farbwiedergabe? Die Wand im Hintergrund ist übrigens in Weiß gestrichen.

Und noch ein Hinweis: Nachdem die Smartphone-Kameras beim Ultraweitwinkel teilweise deutlich unterschiedliche Brennweiten haben und die Kameras beim Überkopf-Fotografieren unterschiedlich weit von der Tischplatte entfernt waren, unterscheiden sich die Fotos auch bei der Komposition recht deutlich voneinander. Wir haben uns entschieden, das Foto trotzdem mit aufzunehmen und hoffen auf ein interessantes Ergebnis.

Kamera-Blindtest, Bild 10A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 10E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 10A

Bild 10B

Bild 10C

Bild 10D

Bild 10E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 11: Nacht & Kunstlicht, Hauptkamera (1x)

Das nächste Foto führt uns nach draußen, wo nur ein paar Laternen und LED-Schnüre die Terrasse beleuchten. Entsprechend kämpfen die Smartphones mit extrem hohen Helligkeitsunterschieden und allgemein sehr wenig Licht. Das bringt auch die Hauptkameras an die Grenzen – denn hier ist es wirklich enorm dunkel.

Kamera-Blindtest, Bild 11A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 11E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 11A

Bild 11B

Bild 11C

Bild 11D

Bild 11E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 12: Nacht & Kunstlicht, Hauptkamera (2x)

Auch das zwölfte Motiv haben wir in einem sehr dunklen Zimmer geschossen. Nur durch einen Türspalt fällt etwas Licht in den Raum, der dann auch noch stellenweise für einen starken Kontrast sorgt – und bei dem einen oder anderen Smartphone für überbelichtete Bildbereiche. Nachdem wir hier auf einen 2x-Zoom setzen, müssen die Smartphones außerdem schon digital zoomen. Wer hat sich hier wohl am besten geschlagen?

Kamera-Blindtest, Bild 12A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 12E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 12A

Bild 12B

Bild 12C

Bild 12D

Bild 12E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 13: Nacht & Kunstlicht, Telekamera (3x)

Fast habt Ihr's geschafft! Bei Motiv 13 sorgt das mit Haferflocken gefüllte Glas für viele Details, die einzige Beleuchtung stammt von einem LED-Spot in der gegenüberliegenden Ecke der Küche. Welches Smartphone hat hier die besten Farben und Kontraste aufs Bild gebracht?

Kamera-Blindtest, Bild 13A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 13E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 13A

Bild 13B

Bild 13C

Bild 13D

Bild 13E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Motiv 14: Nacht & Kunstlicht, Telekamera (10x)

Die letzte Aufgabe ist ein japanischer Farbholzschnitt, der viele feine Details bietet. Wer bei den schlechten Lichtverhältnissen mit warmem Kunstlicht keine bärenstarke Telekamera hat, verliert hier deutlich. Blickt man in die Datenblätter der Geräte, dann sind die teilweise deutlichen Unterschiede wenig verwunderlich.

Kamera-Blindtest, Bild 14A © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14B © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14C © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14D © nextpit Kamera-Blindtest, Bild 14E © nextpit

Welches Bild gefällt Euch am besten? Bild 14A

Bild 14B

Bild 14C

Bild 14D

Bild 14E (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Das war's mit unseren 14 Motiven für diesen Kamera-Blindtest. Welches Motiv hat Euch am meisten erstaunt? Und worauf habt Ihr besonders geachtet? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!