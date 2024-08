4,6 von 5: Besonders kleine Powerbank rockt Amazon mit 24.000 Bewertungen

Klein, aber oho? Genau unter diesem Motto steht dieses aktuelle Angebot bei Amazon. In den aktuellen Tagesangeboten des Versandriesens ist uns eine kleine Powerbank, die bequem in eine Faust passt, nämlich sofort ins Auge gesprungen. Sie lässt sich problemlos in der Hosentasche, Handtasche oder im Reisegepäck verstauen, ohne viel Platz zu beanspruchen. Und mit einem aktuellen Preisschild von 20,39 Euro ist das Gadget auch noch spottbillig.

Das bietet Euch die kleine Powerbank

Aktuell bekommt Ihr diesen kompakten, aber leistungsstarken Stromspender der Marke INIU für Handy, In-Ear-Ladecase und nahezu alle per USB-aufladbaren Geräte für nur 20,39 Euro – 40 Prozent günstiger als sonst. Auf den ersten Blick sticht, neben dem geringen Preis, natürlich die kompakte Größe ins Auge. Mit einem Gewicht von 240 Gramm und Maßen von 10,54 × 6,6 × 2,39 Zentimetern ist das INIU-Gadget wirklich winzig und etwa halb so groß wie ein iPhone und nur minimal größer als eine Kreditkarte.

Gleichzeitig verfügt der kleine Stromspender aber auch über eine ordentliche Kapazität von 10.000 mAh und kann dank dreier Ladeanschlüsse (2 x USB-A, 1 x USB-C) bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Ein praktischer Vorteil: Ihr könnt die Powerbank ebenso als Lade-Splitter an die Steckdose anschließen, um zwei Geräte gleichzeitig zu laden – selbst wenn die Powerbank leer ist. Der USB-C-Anschluss bietet dabei eine maximale Ladeleistung von 22,5 Watt – durchaus beeindruckend für eine Powerbank dieser Größe und Preisklasse.

Mit der Handy-Halterung wird das Streamen unterwegs noch komfortabler / © INIU

Ein kleines Highlight ist obendrein der integrierte ausziehbare Handy-Halter, der die Powerbank in eine praktische Ladestation samt Halterung verwandelt. So könnt Ihr Euer Smartphone bequem aufladen und gleichzeitig Videos streamen – ob im Zug, Flugzeug oder anderswo. Kabelloses Laden unterstützt die Powerbank allerdings nicht. Die hohe Vielseitigkeit des Gadgets wird zudem durch einige praktischen Eigenschaften zusätzlich unterstrichen. Die Powerbank besitzt beispielsweise ein Display, welches die wichtigsten Daten anzeigt. Im Lieferumfang enthalten sind zudem ein kleines Transporttäschchen und ein Basis-Kabel von USB-C auf USB-A.

Bei Amazon ist die Powerbank mit über 24.000 Bewertungen und einer Durchschnittsnote von 4,6 extrem gut bewertet. Der Shopping-Gigant sagt zudem, dass die kleine Box im letzten Monat mehr als 5.000 Mal gekauft worden sei. Überprüfen können wir das natürlich nicht. Immerhin ist es ein gutes Zeichen, dass Amazon sowohl Verkäufer als auch Versender ist. Es handelt sich also nicht um ein Marketplace-Angebot und ihr geht keinem unseriösen Händler auf den Leim.

Mehr Leistung gefällig? Dieses Anker-Gadget ist ebenso im Sale

Falls Euch die 10.000 mAh nicht ausreichen, gibt es aktuell eine weitere Mini-Powerbank mit der doppelten Kapazität im Angebot bei Amazon. Diese Anker-Powerbank bietet 20.000 mAh und eine Ladeleistung von bis zu 30 Watt. Und der aktuelle Angebotspreis von 26,99 Euro fällt nur geringfügig höher aus. Ihr müsst hier allerdings mit nur zwei USB-Anschlüssen (je 1 x USB-A und -C) vorliebnehmen. Gleichzeitig ist das Anker-Gerät mit 353 Gramm sowie Maßen von 11,9 × 7,3 × 3,1 Zentimetern etwas größer und dicker als die INIU-Variante.

Wenn es Euch vor allem um die Dicke der Powerbank geht, gibt es eine auch eine mobile Lademöglichkeit mit 10.000 mAh, die nur 1,3 Zentimeter dick ist. Laut Hersteller ist sie damit sogar die dünnste 10.000-mAh-Powerbank auf dem Markt und kostet aktuell rund 25 Euro.

Und jetzt seid Ihr gefragt: Welche der Powerbank interessiert Euch am meisten? Ist Euch die Größe oder die Kapazität wichtiger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!