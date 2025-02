Kostenlos: Diese 4 Musik-Apps holen alles aus Euren Handys

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Equalizer mit Tonverstärker (3,19 Euro) – Ist der Ton Eures Smartphones zu leise? Mit dieser App lässt sich die Lautstärke über ein natürliches Maß hinaus steigern. Das wohlgemerkt zulasten der Soundqualität. Doch je nach Situation muss es bekanntlich nicht immer der beste Klang sein. (4,6 Sterne, 584 Bewertungen)

Equalizer Bass Booster Pro (1,89 Euro) – Im Gegensatz zur vorangegangenen Anwendung liegt der Fokus bei dieser App ganz klar auf dem Sound. Auf den Bässen, um genau zu sein. Sind diese zu niedrig, lassen sie sich mithilfe dieser intuitiven und optisch ansprechenden App in nur wenigen Sekunden optimieren. (4,4 Sterne, 4.645 Bewertungen)

DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro (10,99 Euro) – Wer sich schon immer einmal als DJ probieren wollte, kann mit dieser App genau das tun. Diese gibt dem Anwender ein digitales Mischpult mit zahlreichen Funktionen und einem kostenlosen Sound-Pack an die Hand. Sich in die vielen Features reinzufuchsen, dürfte für Laien jedoch eine größere Herausforderung darstellen. (4,1 Sterne, 335 Bewertungen)

KX-Musik-Spieler Pro (3,09 Euro) – Zu guter Letzt handelt es sich bei dieser App schlichtweg um einen bequemen und schön designten Musik-Player. Im Gegensatz zu den üblichen Playern bietet diese Anwendung jedoch auch einige spannende Extras, wie einen Musik-Schneider und einen Equalizer. (4,4 Sterne, 2.300 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

ACDSee Pro (5,99 Euro) – Nur wenige Apps können solch gute Bewertungen vorweisen, wie diese hier. Das Tool bietet gleich drei wichtige Foto-Funktionen: eine bequeme Kamera, einen nützlichen Foto-Editor sowie einen praktischen Collage-Maker. Eine klare Empfehlung für alle Foto-Enthusiasten. (4,7 Sterne, 1.542 Bewertungen)

Aqueduct 101 ( 2,99 Euro ) – Ein kreatives Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Aquädukte baut und Wasser zum Fließen bringt. Ein echter Spaß für Puzzle-Fans und ein schäner Zeitvertreib für zwischendurch. (4,8 Sterne, 254 Bewertungen)

) – Ein kreatives Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Aquädukte baut und Wasser zum Fließen bringt. Ein echter Spaß für Puzzle-Fans und ein schäner Zeitvertreib für zwischendurch. The Bug Butcher ( 0,99 Euro ) – Hinter dieser App verbirgt sich ein humorvolles Jump ’n‘ Run-Shooter-Spiel, in dem Ihr riesige Käfer beseitigen müsst. Einfach und spaßig; auch als Beschäftigung für nebenbei. (3,8 Sterne, 11 Bewertungen)

) – Hinter dieser App verbirgt sich ein humorvolles Jump ’n‘ Run-Shooter-Spiel, in dem Ihr riesige Käfer beseitigen müsst. Einfach und spaßig; auch als Beschäftigung für nebenbei. Endloses Bogenschießen ( 1,99 Euro ) – Wie der Name schon verrät, geht es in diesem Spiel ums Bogenschießen – endlos, versteht sich. Ebenfalls ein ideales Spiel, um sich mit simplen Mechaniken die Zeit zu vertreiben. (4,7 Sterne, 423 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.