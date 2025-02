Welches Gerät wird am meisten in Eurem Homeoffice beansprucht? In meinem Fall ist es, neben meinem Schreibtischstuhl, definitiv die Tastatur. Gilt das für Euch auch, wisst Ihr, wie wichtig ein gutes Schreibgerät ist. Die MX Keys-Modelle von Logitech zählen aufgrund ihrer Beschaffenheit und der langen Akkulaufzeit zu den beliebtesten Bluetooth-Modellen. Während der Mehrwertsteuer-Aktion gibt es einige davon zum nie dagewesenen Bestpreis bei MediaMarkt – außer der wohl begehrtesten Variante.

Logitech MX Keys: Darum sind die Tastaturen so gut

Bevorzugt Ihr mechanische Tastaturen, werdet Ihr sicherlich keine Fans der MX Keys werden. Die Geräte setzen auf ein Laptop-ähnliches Design. Also flache Tasten für einen flüssigen Schreibübergang und eignen sich daher hervorragend für die Homeoffice-Arbeit. Sie besitzt Smart-Action-Buttons, also Makro-Tasten, durch die Ihr verschiedene Eingaben automatisieren könnt. Auch eine Multi-Device-Funktion ist an Bord, durch die Ihr die Tastatur mit mehreren Geräten verbinden könnt.

Wie es sich für eine moderne Tastatur gehört, ist auch eine intelligente Beleuchtung integriert. Zudem ist die MX Keys äußerst robust und aufgrund der Tastenform deutlich angenehmer zu nutzen, als so manche Gaming-Tastatur für 200 Euro oder mehr. Weiteres Highlight ist der 1.500-mAh-Akku, der laut Hersteller bis zu 10 Tage mit Beleuchtung und sogar 5 Monate ohne aktivierte Lichter laufen soll, bevor Ihr ihn via USB-C-Port aufladen müsst.

Logitech-Tastaturen zum Bestpreis – mit einer Ausnahme

Die drei Modelle der MX Keys S-Reihe, also die Logitech MX Keys S, MX Keys S Combo und MX Keys S Plus sind aktuell reduziert erhältlich. Das Standardmodell gibt es nach Abzug des Mehrwertsteuer-Rabattes für 69,74 Euro. Der bisherige Bestpreis von 69,99 Euro wird somit knapp unterschritten und auch der aktuell nächstbeste Preis in Höhe von 82,99 Euro liegt deutlich höher.

Die Combo-Variante, bei der Ihr die Logitech-Maus "MX Keys Master 3S" zusätzlich erhaltet, kostet Euch im Netz aktuell mindestens 156,47 Euro. Bei MediaMarkt gibt es das Bundle allerdings für 141,17 Euro und liegt damit rund 8 Euro unter dem bisherigen Bestpreis, laut Preisvergleich. Ein guter Deal, wenn Ihr bedenkt, dass die Maus einzeln erst ab 79 Euro zu haben ist.

Möchtet Ihr noch die passende Handballenablage, solltet Ihr Euch für die Plus-Variante entscheiden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 129 Euro. Nach Abzug aller Rabatte verlangt MediaMarkt allerdings nur noch 84,03 Euro. Damit liegt das Angebot fast 20 Euro unter dem nächstbesten Händler. Der bisherige Bestpreis wird allerdings um wenige Cent überschritten.

Eines der beliebtesten Modelle, die Logitech MX Keys Mini, ist ebenfalls im Angebot. MediaMarkt senkt hier den Preis auf rund 75 Euro. Allerdings gibt es das Gerät im Netz aktuell günstiger. So bietet Otto die Mini-Version schon für 69,90 Euro* an.

Lohnen sich die Angebote?

Falls Ihr auf der Suche nach einer guten Tastatur für Euer heimisches Büro seid, macht Ihr mit einer MX Keys von Logitech nichts verkehrt. Sie eignen sich hervorragend zum Tippen von Texten. Steht Ihr allerdings auf haptisches Feedback, solltet Ihr eventuell zu einer mechanischen Tastatur, wie der "Logitech MX Mechanical Full size Tacticle" für aktuell 115,96 Euro bei MediaMarkt* greifen.

Bedenkt zudem, dass Ihr Mitglied bei MyMediaMarkt* sein müsst, um die Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion wahrzunehmen. Hierbei handelt es sich um ein kostenloses Treueprogramm des Elektroriesen. Dadurch bekommt Ihr verschiedene Vorteile, wie etwa das Sammeln von Punkten bei jedem Kauf, die Ihr anschließend in Rabatte umwandeln könnt.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Welche Tastatur-Art bevorzugt Ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!