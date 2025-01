Obwohl das Winterchaos gerade viele Städte beschäftigt, hat MediaMarkt den Winterschlussverkauf gestartet. Unter den zahlreichen Deals finden sich auch echte Schätze, wie etwa verschiedene Garmin-Smartwatches, die Ihr bei keinem anderen Online-Shop günstiger bekommt. Mit der Venu 2 und Fenix 7 Pro Solar sind zwei beliebte Modelle derzeit stark reduziert. Grund genug also, dass wir Euch die beiden Angebote etwas genauer vorstellen.

Garmin ist vor allem für seine Smartwatches bekannt. Das Unternehmen hat sich auf Uhren spezialisiert, die vor allem Sportler ansprechen sollen und über zahlreiche Sport-Funktionen und Sensoren verfügen. Bei MediaMarkt bekommt Ihr mit der Garmin Fenix 7 Pro Solar und der Garmin Venu 2 jetzt zwei Top-Modelle mit einem starken Rabatt. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn die Angebote gelten nur bis zum 27. Januar.

Affiliate Angebot Garmin Fenix 7 Pro Solar Sichert Euch 33 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP!

Affiliate Angebot Garmin Venu 2 Spart 50 Prozent im Vergleich zur UVP!

Garmin Fenix 7 Pro Solar: Starke Akkulaufzeit und geniales Tracking

Die Garmin Fenix 7 Pro Solar zählt zu den kostspieligeren Smartwatches (Bestenliste) auf dem Markt. Mit einer UVP von 749,99 Euro verlangt der Hersteller eine ordentliche Stange Geld, bietet dafür aber auch eine robuste Uhr, die selbst bei Extremsportarten nicht aufgibt. Sie bietet enorm viele Tracking-Möglichkeiten und kann dank zahlreicher Sensoren Eure Körperfunktionen ständig überwachen. Außerdem warten unzählige Sportmodi auf Euch. Vor allem Outdoor-Fans kommen aufgrund des Dual-Band-GNSS voll auf Ihre Kosten.

Die Garmin Fenix 7 Pro Solar bietet ein Solarpanel unter dem Display. / © nextpit

Im Display ist ein Mini-Solarpanel eingelassen, durch das Ihr die Uhr im Freien wieder aufladen könnt. Dadurch könnt Ihr die Akkulaufzeit strecken und Euch geht, in der Theorie, nie der Saft aus. Etwas nachteilig sind allerdings die Smartwatch-Funktionen. Denn Euch fehlt unter anderem eine LTE-Variante der Uhr und auch Benachrichtigungen könnt Ihr nicht direkt beantworten. Mit Garmin Pay erhaltet Ihr zudem einen Bezahldienst, der in Deutschland noch immer auf seinen Durchbruch wartet. Immerhin: Der App Store von Garmin bietet zahlreiche Programme für die Smartwatch.

Lest auch: Samsung Deal Days bei MediaMarkt gestartet

In unserem Test zur Garmin Fenix 7 Pro war mein Kollege Stefan von der Uhr jedenfalls sehr angetan. Derzeit könnt Ihr Euch die Uhr bei MediaMarkt zum Preis von 499 Euro schießen. Somit spart Ihr mehr als 30 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Kein anderer Händler bietet die Smartwatch gerade so günstig an. Der nächstbeste Preis im Netz liegt bei 530,45 Euro, während der historische Bestpreis von 479 Euro knapp überschritten wird.

Affiliate Angebot Garmin Fenix 7 Pro Solar Sichert Euch 33 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP!

Garmin Venu 2: Sport-Smartwatch für den kleinen Geldbeutel

Etwas günstiger ist die Garmin Venu 2. Hier liegt die UVP bei 399,99 Euro. MediaMarkt streicht 50 Prozent und somit zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 199 Euro. Der Preisvergleich zeigt, dass es die Smartwatch bisher nie günstiger gab und der nächstbeste Preis mit 225 Euro noch einmal etwas höher liegt. Bei diesem Angebot hat zudem Amazon bereits nachgezogen.

Die Garmin Venu 2 bietet ein gut leserliches 1,3 Zoll großes AMOLED-Display. / © Gamin

Auch hier gilt, dass Ihr keine Smartwatch-Funktionen einer Galaxy Watch 7 (Test) erwarten solltet, allerdings hat die Venu 2 dies auch nicht nötig. Denn mit zahlreichen Sport-Funktionen, einer soliden Verarbeitung und dem hellen 1,3-Zoll-Display ist die Smartwatch bestens für Outdoor- und Indoor-Sportler geeignet.

Die Garmin Venu 2 bietet ab Werk 25 verschiedene Sportmodi. Mehr als ausreichend, allerdings auch etwas weniger als die Fenix 7 Pro Solar. Die Sensoren der Uhr tracken dabei verschiedene Werte, wie etwa die Erholungszeit, die Geschwindigkeit oder den Kalorienverbrauch. Ein Schlafphasen-Sensor ist ebenfalls integriert. Und als "GPS-Fitness-Smartwatch" darf das präzise GPS natürlich auch nicht fehlen. Der Akku erreicht darüber hinaus eine maximale Laufzeit von elf Tagen, wenn Ihr etwas sparsamer unterwegs seid.

Affiliate Angebot Garmin Venu 2 Spart 50 Prozent im Vergleich zur UVP!

Lohnen sich die Garmin-Smartwatches?

Preislich macht Ihr in beiden Fällen nichts falsch. Es kommt allerdings darauf an, ob Ihr eine solche Smartwatch benötigt. Seid Ihr 90 Prozent des Tages vor dem Rechner oder auf der Couch, ist die Samsung Galaxy Watch 7 für 209 Euro bei Proshop* sicherlich interessanter. Doch für Sportler, oder solche, die es aufgrund Ihrer Neujahresvorsätze werden möchten, sind die Deals recht interessant. Während sich die Garmin Fenix 7 Pro Solar eher an Sport-Fanatiker richtet, bietet die Venu 2 nicht nur einen geringeren Preis, sondern kann auch von Einsteigern problemlos genutzt werden.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eine der Garmin-Smartwatches interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!