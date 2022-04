Netflix kündigen: So könnt Ihr Euer Abonnement beenden

Ihr seid genervt davon, dass Netflix in letzter Zeit immer mehr mit Negativnachrichten in den Schlagzeilen steht? Falls Ihr Netflix kündigen wollt und Euer Abo beim Streamingdienst beenden wollt, geht das in einigen einfachen Schritten in der App. Wir verraten Euch in dieser Anleitung, worauf Ihr beim Netflix-Kündigen achten solltet.