Neue iPhones sollen in Zukunft immer mit dem neuesten iOS erscheinen

Wenn Ihr ein neues iPhone kauft, kommt es häufig vor, dass die Software, die darauf läuft, nicht die neuste ist und Ihr als Erstes ein Systemupdate ausführen müsst. Das ist nicht verwunderlich, denn das iPhone, das Ihr in der Regel bekommt, wurde wahrscheinlich schon vor Monaten hergestellt und hat die letzte iOS-Version , die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand. Es scheint, als hätte Apple aber nun eine Lösung für dieses Problem gefunden.

Interne Software-Updates für neue iPhones

Erneut ist es der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, der in seinem letzten Newsletter über eine neue Innovation berichtet. So soll Apple aktuell ein Gerät entwickelt haben, mit dem es Händlern möglich ist, ihre vorhandenen iPhones auf das neueste iOS vor Ort zu aktualisieren, ohne dass das Device dabei aus der Verpackung zu nehmen. Laut Gurman plant Apple, das neue System Ende des Jahres in seinen physischen Apple-Stores einzuführen.

Das hört sich zwar etwas kompliziert an, aber der Bloomberg-Redakteur fügte hinzu, dass dieses Gerät in einer iPad-ähnlichen Form geliefert wird. Anschließend muss ein sachkundiger Mitarbeiter im Laden nur noch eine ungeöffnete iPhone-Verpackung darauf stellen, um die Softwareaktualisierung drahtlos zu starten und zu übertragen.

Apple will in Zukunft Euer iPhone, ohne es aus der Packung zu nehmen, updaten. / © nextpit

Einer der größten Vorteile dieses Ansatzes ist, dass Cupertino alle bekannten Softwareprobleme, welche die iPhones immer wieder betreffen, gleich beim ersten Start beheben zu können. Das ist vergleichbar mit dem Fall, als das iPhone 15 von einem Migrationsfehler betroffen war, der die Nutzer:innen daran hinderte, erfolgreich von einem früheren Gerät zu übertragen.

Es ist unklar, ob alle iPhones, die von Apple in seinen Stores und bei autorisierten Händlern verkauft werden, von diesem System unterstützt werden. Es ist aber wahrscheinlich, dass die neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro Serie bereits kompatibel sind. Wer also das iPhone 15 in den kommenden Winterferien bekommt, muss sein Gerät nach dem Auspacken nicht mehr aktualisieren.

Gleichzeitig ist es möglich, dass Apple dieses interne drahtlose Software-Update nicht nur für die iPhones, sondern auch für das iPad und die Wearables einführen wird.

Was haltet Ihr von dieser Lösung von Apple? Haltet Ihr sie für notwendig und vorteilhafter als die manuelle Aktualisierung des iPhones durch die Kunden? Teilt uns Eure Antworten unten in den Kommentaren mit.