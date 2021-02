NextFit: die Lesertester stehen fest – und Team NextPit wird fit!

Lesertest OPPO Enco X: Hier sind die Gewinner!

Ihr konntet Euch beim Aufrufartikel zum Lesertest und zum Ankündigungsartikel der Challenge per Kommentar bewerben. Nun stehen die fünf Teilnehmer fest. Herzlichen Glückwunsch an:

paganini

theo wessels

Shieldine

Markus

Mirko

Ihr habt von uns elektronische Post bekommen und erhaltet bald Euer persönliches Paar der OPPO Enco X zum testen. Wir freuen uns auf Eure Eindrücke im OPPO-Forum!

Die dänischen Audioprofis von Dynaudio haben an der Entwicklung der OPPO Enco X mitgewirkt. / © NextPit

OPPO Enco X im Lesertest: Was sind die Aufgaben?

Klang

Nachdem die dänische Audioschmiede Dynaudio bei den OPPO Enco X ihre Finger im Spiel hat, sind wir schon sehr gespannt auf die Audioqualität – und Eure Eindrücke dazu. Hier geht's zum dazugehörigen Forenthread:

Akku und Aufladen

Vier Stunden Laufzeit mit ANC, ein Ladecase für sechsmaliges Aufladen und Wireless Charging: Wie schlägt sich der Akku der OPPO Enco X im Alltag unserer Lesertester? Das erfahrt Ihr in diesem Thread im Forum:

Active Noise Cancelling

Ob schreiende Kinder zu Hause oder irgendwann mal wieder das Brummen der Flugzeugturbinen: Mit Active Noise Cancelling bleibt der Lärm draußen. Wie gut das die OPPO Enco X können, lest Ihr in diesem Forenthread:

Sprachqualität

Wir sprechen gerade so viel wie nie zuvor durch Mikrofone und Lautsprecher miteinander. Entsprechend wichtig ist auch die Sprachqualität der OPPO Enco X in unserem Test, der wir hier einen eigenen Thread widmen:

Bedienung

Mal ehrlich: Wann habt Ihr das letzte Mal eine Anleitung gelesen? Ob unsere Community-Mitglieder mit der Bedienung der OPPO Enco X auf Anhieb zurechtkommen, darüber lest Ihr mehr in diesem Forenthread:

Alltagstauglichkeit

Vom verschwitzten Cardio-Boxen bis zum Headbanging im Regen: Die OPPO Enco X sollten mit IP54-Zertifizierung und mehreren Ohrpassstücken allerlei aushalten. Ob sie dem Alltag der Lesertester trotzen? Mehr dazu hier:

Sportlich, der Herr: Fabi hat sich bereits ordentlich im Rahmen der Challenge verausgabt. / © NextPit

Wie läuft die NextFit-Challenge?

Zugegeben, nicht für alle aus dem Team NextPit ging die NextFit-Challenge so einfach los wie bei mir. Johanna (zum Fitness-Log) zum Beispiel hat gerade ihre Traumwohnung in Berlin gefunden und beim Umzug und Renovieren die Hanteln gegen Küchenmöbel ausgetauscht. In Sachen Kalorienumsatz war's kein schlechter Tausch, und auf den Fotos sieht die Wohnung mega aus, siehe zuvor verlinkter Thread.

Ähnlich stressig, aber weniger erfreulich dagegen verlief der Start von Casi, der sich irgendwie einen halben Finger abgerissen hat – oder zumindest eine Sehne. Die Motivation ist auf jeden Fall ungebrochen, und entsprechend zeigen sich die ersten Erfolge. Nach nicht einmal zwei Wochen sind fast zwei Kilo runter. Wie es weitergeht und vielleicht auch wie das mit der Sehne genau passiert ist, verrät uns Casi in seinem Fitness-Log im Forum.

Ganz anders wars bei Ben, der die Challenge in seinem Urlaub und entsprechend sein Fitness-Tagebuch ein paar Tage später gestartet hat. 1000 gerannte Kilometer hat er für dieses Jahr auf dem Plan, macht für die drei Challenge-Monate nach Adam Riese 250 Kilometer. Vor allem über Lauftipps in Berlin freut sich Ben, aber auch über Anfeuerung in der Adidas-Running-App.

Fabi schließlich hat seinen Körper (und seine Nachbarn?) mit Kettlebells malträtiert. In Fabis Fitness-Log findet Ihr neben ein paar lustigen Fotos und vielen spannenden Details zur Ernährung auch ein Video, in dem er über seine Erfahrungen bei der NextPit-Challenge berichtet.

Und last but not least: Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sich Alexvi spontan entschlossen hat, auch mit einem eigenen Fitness-Tagebuch im Forum zu starten mit vielen spannenden Details zum Thema Ernährung und einer interessanten Mischung aus Radfahren, Joggen und Körpergewichtstraining. Schaut rein!

Ich hab bislang meinen Trainingsplan gut durchgehalten und hatte auch die Gelegenheit, die OPPO Watch bei meinen Trainingssessions ausführlich zu testen. Dabei habe ich vor allem auch die Genauigkeit des Pulssensors gegen eine weitere Fitness-Smartwatch und ein Brustgurt-System gestellt. Alles weitere dazu lest Ihr in meinem Fitness-Tagebuch im Forum.