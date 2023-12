Nothing Phone (2a) kommt wohl zum MWC 2024

Bereits Anfang Dezember haben wir zum ersten Mal etwas über ein mögliches Nothing Phone (2a) gehört . Laut den ersten bekannten technischen Daten, plant das britische Start-up-Unternehmen, mit einem der OnePlus-Gründer an der Spitze, in Kürze ein Mittelklasse-Smartphone zu präsentieren. Nun lädt Nothing, bekannt für seine transparenten Gehäuse der Smartphones und Kopfhörer, zu einem Event auf dem MWC 2024 ein. Handelt es sich hier um einen Launch-Event?

Kommt das Nothing Phone (2a) zum MWC 2024?

In den vergangenen Tagen häufen sich die Leaks zu einem angeblichen Nothing Phone (2a), einem möglichen Mittelklasse-Smartphone des noch jungen Start-up-Unternehmens aus London. Allen Anschein nach plant der ehemalige OnePlus-Mitgründer Carl Pei auf dem Mobile World Congress (MWC) 2024 ein preiswertes Äquivalent seiner beiden bekannten transparenten Android-Smartphones – dem Nothing Phone (1) (Test) und dem Nothing Phone (2) (Test) – zu präsentieren.

Gleich zwei Leaker wollen nun neue konkrete Erkenntnisse zu dem Nothing Phone (2a) haben. Zum einen zeigt ein Video, welches aus dem Source-Code des Smartphones stammen soll, die rückseitige Glyph-Beleuchtung, welche deutlich minimalistischer daherkommt und einem Foto, das den Prototypen erneut zeigt, diesmal aber das komplette Display und zusätzlich die getarnten Rückseite.

Zu den bereits vorhandenen Informationen des unter dem Codenamen "AIN142" bekannt gewordenen Smartphones, wie dem 6,7 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer zentrierten 16-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design und einer links oben angeordneten 50-MP-Dual-Kamera, sowie einem verbauten Snapdragon 7 Gen 3, gibt es heute komplett gegenteilige Informationen.

Gegensätzliche Kamerapositionen

Prototyp des Nothing Phone (2a), diesmal mit mittiger Dual-Kamera und abgespeckter Glyph-Beleuchtung. / © Nothing

So dokumentiert das Foto des Prototypen zwar ebenfalls eine Dual-Kamera, aber im oberen Drittel mittig positioniert. Weiterhin ist nicht mehr von einem Qualcomm-Prozessor die Rede, sondern von einem MediaTek Dimensity 7200, gemeinsam mit 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher. Bei dem auf dem Screenshot angegebene Akku-Kapazität von 1.000 mAh, kann es sich aber nur um einen Fehler handeln. Hier hieß es zuletzt, der Akku würde eine Kapazität von 4.920 mAh haben und mit 5.000 mAh beworben werden

Mit den durchaus gegensätzlichen Informationen, dürfen wir also nun noch einmal mehr gespannt sein, was uns Nothing am Dienstagabend, den 27. Februar in Barcelona zeigen wird. Ich bin mir sicher, dass der Meister des Marketings – aka Carl Pei – bis zum Launch noch einige Informationen selbst an uns herantragen möchte.

Was haltet Ihr von der Idee eines Nothing Phone (2a)? Schreibt uns gern in die Kommentare, was Ihr für einen realistischen Verkaufspreis angemessen haltet und ob das Phone für Euch interessant klingt.