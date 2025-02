Wer ein gleichermaßen hochwertiges wie außergewöhnliches Smartphone sucht, sollte nicht bei Samsung, Google oder Apple vorbeischauen. Stattdessen lohnt sich ein Blick auf das schicke Nothing Phone (2a), welches mit seinem Glyph-System auf der Rückseite ein echter Hingucker ist. Und jetzt gibt's das Handy erstaunlich günstig.

Das Nothing Phone (2a) ist auf jeden Fall eines der außergewöhnlichsten Smartphones auf dem Markt. Vom einmaligen Glyph-System sowie dem auch sonst richtig coolen Design bis hin zur schlicht gehaltenen Software und der guten Leistung: Der Midranger kann sich wortwörtlich sehen lassen. Genauso wie der aktuelle Angebotspreis, denn Ihr zahlt momentan keine 280 Euro für das Gerät.

Hier zahlst du unter 280 Euro für das Handy

Im Angebot ist das Nothing Phone (2a) aktuell unter anderem bei Galaxus. Der Händler verkauft die 128-GB-Variante für lediglich 277 Euro* – ein Preis, der im Netz von keinem anderen Händler unterboten wird. Der Versand ist obendrein komplett gratis.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass es das Smartphone durchaus vorher schon mal günstiger gab – mit Blick auf den Preisverlauf hier* allerdings maximal für rund 7 Euro weniger. Wer also Interesse am Nothing Phone (2a) hat, macht momentan trotzdem noch einen guten Deal und bekommt dafür ein echt einzigartiges Smartphone.

Nothing Phone (2a): Mehr als nur ein optischer Hingucker

In unserem Test zum Nothing Phone (2a) fiel meinem Kollegen Antoine vor allem das coole Design des Smartphones ins Auge. Die leuchtende Rückseite der Nothing-Phone-Serie sieht etwa nicht nur schön aus, sondern hat den Zweck, Euch über Benachrichtigungen oder Anrufe zu informieren und kann sogar im Takt Eurer Musik aufhellen. Das sogenannte "Glyph-Interface" ist einmalig. Auch die Akku-Laufzeit, der Software-Support und die stabile Leistung waren klare Pluspunkte. Für noch mehr technische Infos zum Nothing Phone (2a), solltet Ihr auf jeden Fall unseren Test lesen.

Das berühmte Glyph-Interface des Nothing Phone (2a). / © nextpit

