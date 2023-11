RedMagic 9 Pro : Gaming-Smartphone startet am 18. Dezember global

Im Reigen der Gaming-Smartphones darf natürlich ein ZTE-Vertreter des Snapdragon 8 Gen 3 nicht fehlen. Und so hat Nubia nun gestern in China das RedMagic 9 Pro und das RedMagic 9 Pro+ der Öffentlichkeit präsentiert. Heute gibt das Unternehmen den globalen Launch-Termin des RedMagic 9 Pro bekannt – dann wird der Gaming-Bolide auf Android 14 auch unsere Verkaufsregale beehren.

Das Nubia RedMagic 9 Pro startet noch im Dezember global

Gestern nun hat die ZTE-Tochter Nubia im Heimatland das RedMagic 9 Pro und 9 Pro+ der Öffentlichkeit präsentiert. Zwei reinrassige Gaming-Smartphones, welche diese Saison auf ein auffälliges und aus dem Gehäuse ragendes Kamera-Array auf der Rückseite verzichten. Aber auch auf der Vorderseite hat RedMagic seine Gamekonsolen mit Telefonfunktion designtechnisch sehr diskret gehalten: Die Frontkamera sucht man vergebens.

Das RedMagic 9 Pro ist nicht nur schnell, sondern auch noch schick. / © RedMagic

Heute nun gibt der Hersteller bekannt, dass man am Montag, dem 18. Dezember – also noch in diesem Jahr – das RedMagic 9 Pro in der globalen Version um 13:00 Uhr deutscher Zeit präsentieren wird. Glücklicherweise kennen wir durch die gestrige Präsentation bereits alle technischen Daten, sofern Nubia für das internationale Modell keine Veränderungen vornimmt.

Natürlich ist auch hier ein Snapdragon 8 Gen 3 verbaut, der aktuell das Maß aller Dinge in Bezug auf mobile Rechenleistung ist. Dazu gibt es zumindest in China wahlweise 8 oder 12 GB RAM (LPDDR5x) und 256 oder 512 GB internen Programmspeicher (UFS 4.0). Lediglich die Plus-Variante legt mit 16 GB Arbeits- und 1 TB internen Programm-Speicher noch eine Schippe drauf. Das flach gehaltene OLED-Display der Firma BOE bietet eine Diagonale von 6,8 Zoll, bei einer Auflösung von 2.480 x 1.116 px und maximalen 120 Hz Bildwiederholrate.

Stereo-Sound und Schultertasten

Der 6.500 mAh starke Akku kann mit maximalen 80 W entsprechend schnell aufgeladen werden. Auch hier kann die hierzulande vermutlich nicht erhältliche Plus-Version mit maximalen 165 W deutlich schneller laden. Wie es sich für ein solides Gaming-Smartphone gehört, gibt es auch verbaute Stereo-Lautsprecher mit einer DTS:X-Ultra-Zertifizierung, eine analoge Audio-Klinkenbuchse, zwei Schultertasten und eine Touch-Abtastrate von 960 Hz.

Nubia ist dieses Jahr für das 163,98 × 76,35 × 8,9 mm große und 229 g schwere RedMagic 9 Pro optisch ein ganz besonderer Leckerbissen gelungen, was hauptsächlich auf die unter dem Display versteckte Frontkamera (16 MP) und der eben verbauten Hauptkamera zurückzuführen ist. Denn dieses auf der linken Rückseite vertikal angeordnete Duo schaut nicht aus dem Gehäuse und beherbergt zwei 50-MP-Kameras – eine davon macht ultraweite Aufnahmen (Samsung GN5 & Samsung JN1). Hinter einer weiteren darunterliegenden kreisrunden Öffnung gibt es einen farbig beleuchteten Hardware-Lüfter, der mit 22.000 Umdrehungen in der Minute dem Prozessor in allen Spiel-Situationen ausreichend Kühlung bietet.

Das Nubia RedMagic 9 Pro hat zwei Schultertasten. / © RedMagic

Spannend wird zum einen sein, wie die Fotos aus der Hauptkamera aussehen werden und was Nubia für Preise aufruft. In China startet das RedMagic 9 Pro aktuell nur mit 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher für 4.799 Yuan, was in etwa 615 Euro umgerechnet wäre. Doch das hat mit den europäischen Preisen meist nur wenig gemein.

Was haltet Ihr von dem RedMagic 9 Pro? Optisch doch durchaus gelungen, oder? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare und lasst uns diskutieren.