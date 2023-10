Nur 1 € Zuzahlung: Das Apple iPhone 15 Pro Max im Top-Deal bei o2!

Vor einem Monat stellte Apple die neue iPhone-15-Serie offiziell vor. Sind Euch die Standardmodelle zu klein und möchtet Ihr zudem immer auf dem neusten Stand der Technik sein, bleibt Euch nur das iPhone 15 Pro Max. Allerdings ist dieses mit einem derzeitigen Bestpreis von über 1.440 Euro fast so teuer wie ein gebrauchter Kleinwagen. Möchtet Ihr das Geld nicht auf einmal zahlen, lohnen sich Tarif-Deals, wie das derzeitige Angebot von o2. Hier bekommt Ihr das Smartphone mit dem beliebten "o2 Mobile M" für gerade einmal 1 Euro Zuzahlung.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Max Mit o2 Mobile M | 25 GB Datenvolumen | 5 GB zusätzliches Datenvolumen jährlich | max. 300 MBit/s | 5G | 36 Monate Mindestlaufzeit | 200 Euro Wechselbonus

Das Apple iPhone 15 Pro Max (zum ersten Test) hat im Vergleich zum Vorgänger einige Upgrades erhalten. Dies fängt bereits beim Design an, denn der Hersteller hat sich in diesem Jahr für einen edlen Titan-Rahmen entschieden und verschlankte das Smartphone zudem etwas.

Wer ist besser? Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max im Kamera-Vergleich

Auch das neue A17-Pro-SoC ist wieder einmal leistungsstärker und dieses mal im 3nm-Verfahren gefertigt, was einer Miniatur-Version des A16-Chips entspricht. Der gewonnene Platz wurde dem Grafikprozessor und dem Neural-Engine-Prozessor gewidmet.

Die hinteren Kameras des Apple iPhone 15 Pro Max und die seitliche Einschalttaste. / © nextpit

Bei der Kamera hingegen war Apple etwas zurückhaltender und hat hier ein Triple-Kameramodul verbaut, das mit einer 48-MP-Hauptkamera sowie einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 12-MP-Teleobjektiv arbeitet. Weiterhin spannend ist auch das unglaublich gute OLED-Display, das mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz arbeitet und eine maximale Helligkeit von bis zu 2.000 Nits erreicht.

Der o2-Deal zum iPhone 15 Pro Max im Tarif-Check

Bei diesem Angebot schließt Ihr einen Handyvertrag mit o2 ab. Ihr erhaltet den beliebten o2 Mobile M, bei dem Ihr 25 GB Datenvolumen im Monat verbrauchen könnt, 5 GB Inklusiv-Volumen jährlich erhaltet und mit maximal 300 MBit/s durch das 5G-Netz des Anbieters surft. Dafür zahlt Ihr einmalig 1 Euro für das iPhone, sowie 4,99 Euro für den Versand. Einen Anschlusspreis gibt es nicht. Monatlich müsst Ihr hier mit 64,99 Euro rechnen, bekommt allerdings einen Wechselbonus über 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Eigenschaft iPhone-Deal Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Kosten 64,99 € Einmalige Kosten 5,99 € Anschlussgebühr Entfällt Gesamtkosten (24 Monate) 2.345,63 € Wechselbonus 200,00 € Reguläre Gerätekosten 1.449,00 € Effektive monatliche Kosten ~ 19,35 € Zum Angebot*

Entscheidet Ihr Euch für das Angebot und nehmt den Wechselbonus mit, zahlt Ihr monatlich effektiv 19,35 Euro zusätzlich für den 5G-Tarif. Das ist ziemlich günstig, wenn Ihr bedenkt, dass Ihr hier jährlich zusätzliches Datenvolumen gratis on top erhaltet und das iPhone 15 Pro Max in der Regel deutlich kostspieligere Angebote bietet.

Lest auch: Die besten Smartphones 2023

Natürlich müsst Ihr dafür bereit sein, Euch 36 Monate lang an o2 zu binden. In Zukunft erwartet Euch hier auch das neue 5G-Standalone-Netz "5G Plus", mit dem Ihr unter anderem Echtzeitkommunikation nutzen könnt. Mehr Informationen zur neuen Technologie, bekommt Ihr in unserer großen o2-Tarifübersicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Apple iPhone 15 Pro Max der Technik-Knaller 2023 für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!