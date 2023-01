OnePlus 11: Das soll das nächste Flaggschiff in Europa kosten!

Im Heimatland China wurde das OnePlus 11 5G gemeinsam mit den OnePlus Buds Pro 2 bereits am 4. Januar offiziell vorgestellt. Daher sind uns die technischen Daten des nächsten Flaggschiff-Smartphones von OnePlus weitestgehend bekannt. Was uns tatsächlich fehlt, sind die Preise für die beiden Speichermodelle, welche am 7. Januar höchst offiziell mitgeteilt werden sollen . Der Kollege Roland Quandt weiß da aber schon mehr!

OnePlus 11 5G erscheint überall – nur nicht in Deutschland

Zwei Dinge waren im Vorfeld bereits abzusehen: Zum einen wird es das OnePlus 11 5G aufgrund der Patentstreitigkeiten zwischen Nokia und dem OnePlus-Mutterkonzern Oppo, in Deutschland bis auf Weiteres nicht geben – und ein OnePlus 11 Pro können wir ebenfalls ausschließen. Da der Konzern frei nach dem Motto "China first" das neueste Flaggschiff-Smartphone am Dienstag den 4. Januar offiziell vorstellte, sind wir technisch gesehen bereits größtenteils aufgeklärt. Was uns fehlt ist der europäische Preis, der sich von den 3.999 Yuan (bzw. 4.899 Yuan) ableitet.

Der bekannte Tippgeber Roland Quandt scheint hier im Vorfeld bereits fündig geworden zu sein. So kommt das OnePlus 11 5G seinen Aussagen zufolge mit einer Speicherausstattung von 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher für 899 Euro. In doppelter Menge, nämlich 16 GB Arbeits- und 256 GB internen Programmspeicher, wird es für 949 Euro erhältlich sein. Beide Ausführungen sind ab Anfang Februar zu haben und zwar in zwei Farben.

Aber Moment mal – hat der MaTT nicht gerade eben noch gesagt, dass das OnePlus 11 5G gar nicht in Deutschland zu kaufen sein wird? Exakt – und dennoch liegt der Hasselblad-Schlumpf direkt vor mir! Denn überall sonst wird das Smartphone verfügbar sein, was im digitalen Zeitalter nichts anderes bedeutet, als das Ihr beispielsweise ohne Verluste von Garantieansprüchen das OnePlus 11 5G bei Amazon Frankreich, Italien oder Spanien beziehen könnt.

Technisch ist das OnePlus 11 wie ein Pro ausgestattet

Das OnePlus 11 kommt mit einem LTPO-3.0-AMOLED-Display von Samsung. / © OnePlus

Erwarten wird euch ein 6,7 Zoll großes E4-AMOLED-Display von Samsung, welches Dank der LTPO-3.0-Technologie eine Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz bietet, und das mit einer Auflösung von 3.216 x 1.440 Pixel (QHD+) ausgestattet ist. Mit an Bord selbstredend ein Snapdragon 8 Gen 2 und eine Triple-Kamera, entstanden in Kooperation mit dem schwedischen Kameraexperten Hasselblad. Die ist dann mit einer 50-MP-Haupt-, einer 48-MP-Ultraweitwinkel-, sowie einer 32-MP-Zoomkamera und einer 2-fachen verlustfreien Vergrößerung ausgestattet. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich mit einem mitgelieferten 100-Watt-SUPERVOOC-Netzteil entsprechend hurtig aufladen.

Wie sieht es unter den Mitlesenden aus? Werdet Ihr euch das OnePlus 11 5G gönnen oder ist Euch die gesamte Oppo-Geschichte aktuell ein wenig heikel. Habt Ihr Fragen zum Device, stellt Sie ebenfalls in den Kommentaren und wir gehen in unserem ausführlichen Test gern drauf ein.