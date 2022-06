Drei Fragen beantworten und 1 von 10 OPPO-User-Testern werden

NEXT PIT TV

Und das Beste: Alle Teilnehmer dürfen als Dankeschön für's erfolgreiche Mitmachen das Smartphone anschließend behalten.

Aber worum geht's überhaupt beim OPPO Reno8 Lite?

Das Mittelklasse-Smartphone ist eines der ersten Geräte mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 695 5G auf 6-nm-Basis. Das SoC sortiert sich den ersten Benchmarks nach knapp unterhalb von Qualcomms Gaming-SoC Snapdragon 750G ein und dürfte damit auf jeden Fall beim Gaming eine gute Figur abgeben. Und wie Ihr am Namenszusatz erkennen könnt, ist 5G ebenfalls an Bord. Ihr ahnt es schon: Zocken und Surfen wird zu den Aufgaben des Lesertests dazugehören.

Das OPPO Reno8 Lite hat rund um die beiden Kamerainseln zwei LED-Elemente namens Dual Orbit Lights. Diese dienen auch als außergewöhnliche Benachrichtigungs-LEDs. / © OPPO

Bei den fotografischen Fähigkeiten hat das OPPO Reno8 Lite eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln in Kombination mit einem Makro- und einem Bokeh-Sensor. Die Frontkamera löst 16 Megapixel auf und bietet eine HDR-Funktion. Die kreativen Fotografen dürfen sich auf diverse Bildeffekte freuen, darunter etliche Porträtmodi etwa mit leuchtenden Bokeh-Lichtflecken oder selektiver Farbbearbeitung.

Das AMOLED-Display ist 6,4 Zoll groß und wird von einem 4500 mAh großen Akku befeuert. OPPOs Schnellladetechnologie SUPERVOOC soll dafür sorgen, dass der Stromspeicher in 63 Minuten voll betankt ist. Dem Hersteller zufolge reichen fünf Minuten am Ladegerät für drei Stunden Dauertelefonieren. Das OPPO Reno8 Lite ist ab sofort im Handel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 389 Euro.

Wie seid Ihr dabei?

Mitmachen ist ganz einfach: Schreibt einfach einen Kommentar unter diesen Artikel, wieso Ihr das OPPO Reno8 Lite testen möchtet. Dabei interessiert uns besonders:

Welche drei Aspekte sind Euch bei einem Smartphone am wichtigsten?

Wie nutzt Ihr Euer Smartphone am meisten?

Welches Smartphone nutzt Ihr aktuell?

Die Bewerbungsphase läuft bis kommende Woche Donnerstag. Ihr habt also bis einschließlich 16. Juni um 23:59 Uhr die Chance, bei unserem Lesertest dabeizusein.

Das OPPO Reno8 Lite ist in zwei Farben erhältlich: Cosmic Black und Rainbow Spectrum. / © Valentin Agapov / Shutterstock.com, OPPO, Collage: NextPit

Wie funktioniert der Lesertest?

Wurdet Ihr als Lesertester ausgewählt, dann schickt Euch NextPit kostenlos ein nagelneues OPPO Reno8 Lite zu. Das Smartphone trifft bei Euch in der Kalenderwoche 26 ein – also bis zum 24. Juni. Anschließend habt Ihr drei Wochen Zeit, das Smartphone in Eurem Alltag auf Herz und Nieren zu testen.

Und das beste zum Schluss: Teilt Ihr bis spätestens 8. Juli Eure Erfahrungen mit dem OPPO Reno8 Lite im Forum mit der NextPit-Community, dann dürft Ihr als Dankeschön das Smartphone behalten. Ihr bekommt dazu von uns jeweils fünf Aufgaben, für die es im NextPit-Forum dann eigene Forenthreads gibt.

Ihr seid nicht beim User-Test dabei, aber neugierig auf die Eindrücke der NextPit-Community zum OPPO Reno8 Lite? Dann schaut auf jeden Fall in diesen Artikel rein, den wir für Euch zeitnah mit den Forenthreads für die Testaufgaben aktualisieren werden.

Extra-Goodie für die Rampensäue

Ihr wollt Eure Eindrücke nicht nur in Form von Texten, Fotos und Screenshots teilen, sondern habt auch Lust, Eure Erfahrungen in einem kurzen Videostatement festzuhalten? Dann bekommt Ihr von OPPO als kleines Dankeschön noch obendrauf noch ein TWS-Headset, nämlich die OPPO Enco W31. Verratet uns gerne in Eurem Kommentar, ob Ihr Lust auf ein kurzes Videostatement habt. Keine Sorge: Es handelt sich dabei nicht um eine Teilnahmevoraussetzung.

Bitte beachtet, dass für diese Aktion unsere Teilnahmebedingungen gelten und MitarbeiterInnen der NextPit GmbH sowie ihre Angehörigen von der Teilnahme ausgeschlossen sind.