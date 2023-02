Nur bis Sonntag: MacBook Air, Bose Soundbar und mehr zum Bestpreis!

Bei Otto erhaltet Ihr jede Woche neue Angebote. Häufig erhaltet Ihr recht ordentliche Preise, auch bei Technik-Produkten. Nun könnt Ihr bei eben diesen noch einmal 10 Prozent extra sparen, wodurch teilweise echte Bestpreise entstehen können. So zahlt Ihr beispielsweise für das Apple MacBook Air aus dem Jahre 2020 gerade nur 836,10 Euro. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist einen kleinen Trick befolgen.

Auf den jeweiligen Produktseiten seht Ihr die bereits reduzierten Preise der verschiedenen Technik-Produkte. Fügt Ihr das gewünschte Aktionsgerät nun Eurem Warenkorb hinzu, könnt Ihr ganz einfach den Code "10736" als Gutschein eingeben und schon erhaltet Ihr zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis. Dieser Prozentsatz bezieht sich allerdings nicht auf die Unverbindliche Preisempfehlung, sondern auf die bereits reduzierten Kosten.

Seid Ihr zudem Neukunden, könnt Ihr mit dem Code "83880" bei Bestellung via App noch einmal 10 Euro extra sparen. Allerdings haben wir dies in unserer nachfolgenden Auflistung nicht berücksichtigt.

Das sind unsere Highlights der Otto-Aktion

Beim überprüfen der Angebote fällt direkt auf, dass ein Großteil der Deals wirklich spannend ist. Denn viele Produkte gibt es aktuell einfach nicht günstiger und in manchen Fällen sind die Preise so gut, dass es sie noch nie zu diesem im Netz zu kaufen gab. Allerdings trifft das nicht auf alle Deals zu. Interessiert Ihr Euch also für ein Produkt, das nicht in unserer Liste steht, solltet Ihr unbedingt vorab beim Preisvergleichstool Eures Vertrauens überprüfen, ob sich der Deal wirklich lohnt. Bei den folgenden fünf Angeboten haben wir das bereits für Euch übernommen.

Apple MacBook Air (2020)

Das MacBook Air aus dem Jahre 2020 nutzt einen 13,3 Zoll großen Retina-Bildschirm mit P3-Farbraum um die Bilder so lebendig wie möglich darzustellen. Als Prozessor dient hier der M1-Chip mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB Festplattenspeicher und integrierter 7-Core-GPU. Aufgeladen wird das Gerät Apple-typisch über einen Lightning-Anschluss. Auch wenn das MacBook zum zocken eher ungeeignet ist, könnt Ihr damit surfen und wirklich gut arbeiten.

Bei Otto zahlt Ihr dank der Aktion gerade nur 836,10 Euro für das Gerät. Denkt an der Kasse daran, den Code einzugeben, um den Rabatt zu erhalten. Das nächstbeste Angebot für ein Neugerät erhaltet Ihr aktuell bei Galaxus und müsst hier bereits 919,28 Euro zahlen. Außerdem gab es das MacBook Air bisher nicht günstiger.

Passend dazu: So findet Ihr das richtige MacBook für Euch

Asus Vivobook Pro 16X

Eine gute Alternative zum MacBook Air bildet das Asus Vivobook Pro 16X. das Ihr ebenfalls gerade deutlich günstiger erhaltet. Der 16-Zoll-OLED-Bildschirm erreicht hier bis zu 600 Nits in der Spitzenhelligkeit und verfügt über eine Auflösung von 3.840 x 2.400 Pixeln. Die nötige Power bringt ein AMD Ryzen 7 5800H mit bis zu 4,4 GHz, sowie 16 GB DDR4-RAM. Die Festplatte fasst zudem 512 GB und als Grafikeinheit findet sich eine NVIDIA GeForce RTX 3050.

Das Gerät eignet sich durchaus zum zocken vieler Games wie League of Legends, Valorant oder auch Monster Hunter Rise. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Studio-Laptop, dementsprechend ist es nicht für Gaming ausgelegt, eignet sich aber wirklich gut zum Arbeiten oder zur Bildverarbeitung. Das nächstbeste Angebot liegt gerade bei 1.134,95 Euro, wodurch der hier ausgewiesene Preis von 902,50 Euro mehr als nur interessant ist. Der bisherige Tiefstpreis lag zudem bei 999 Euro, was hier noch einmal deutlich unterboten wird.

Bose Soundbar 500

Habt Ihr einen Smart-TV, seid aber mit dem Sound unzufrieden, kann eine Soundbar wahre Wunder bewirken. Die Bose Soundbar 500 nutzt WLAN und Bluetooth, um sich mit Eurem Fernseher zu verbinden oder um als Lautsprecher für Eure Spotify-Playlist zu fungieren. Ein Array von acht Mikrofonen sorgt zudem dafür, dass auch der Sprachempfang reibungslos funktioniert. Und fünf Lautsprecher erzeugen einen klaren und kraftvollen Klang.

Wollt Ihr Euch eine neue Bose Soundbar 500 zahlt Ihr beim nächstbesten Angebot gerade 400,15 Euro bei Amazon. Somit ist das reguläre Angebot von 299,99 Euro schon verlockend. Hier könnt Ihr den Preis allerdings auf 272,94 Euro drücken, wenn Ihr den Gutscheincode eingebt. Auch hier erreicht das Angebot einen bisher nie dagewesenen Tiefstpreis.

Samsung AU7199

Die 50-Zoll-Variante des Samsung AU7199 könnt Ihr Euch gerade bei Otto ebenfalls recht günstig sichern. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Einsteigermodell. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich der Smart-TV vor anderen Geräten verstecken muss. Denn mit HDR, Dolby Digital Plus und der hauseigenen Crystal-4K-Bild-Engine bietet der AU7199 ein wirklich gutes Gesamtpaket. Das Gerät verfügt zudem über die Micro-Dimming-Funktion, mit der es möglich ist, die Hintergrundbeleuchtung zu dimmen oder ganz auszuschalten, um noch mehr Farbtöne zu erzeugen.

Mit 404,27 Euro ist der Deal ein echter Schnapper. Das nächstbeste Angebot für ein Neugerät erhaltet Ihr gerade bei Conrad und zahlt hier 449 Euro. Allerdings gab es den Fernseher an bestimmten Deal-Tagen bereits günstiger. Wollt Ihr nicht warten oder benötigt einen neuen Smart-TV lohnt sich das Angebot definitiv.

Sandisk Extreme Pro microSD 400GB

Benötigt Ihr ein Speicherupgrade für Euer Smartphone oder Eure Kamera, ist eine microSD-Karte unerlässlich. Bei Otto könnt Ihr die Sandisk Extreme Pro mit 400 GB Speicherkapazität gerade recht günstig erhalten. Dabei erreicht die Speicherkarte eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 140 MB/s bei Serienaufnahmen und bis zu 200 MB/s bei einzelnen Bildern. Zusätzlich erhaltet Ihr noch einen Adapter, falls die Speicherkarte nicht in den gewünschten Slot passt.

Bei Amazon müsst Ihr bereits 49,99 Euro für die microSD-Karte zahlen, bei Otto erhaltet Ihr die Speicherkarte bereits für 38,61 Euro. Auch hier gilt, dass es die Karte bereits etwas günstiger gab, der Tiefstpreis lag bisher allerdings bei 38 Euro. Dementsprechend spart Ihr hier auch wirklich ordentlich.

Noch mehr Angebote

Das ist sie, unsere Auswahl der besten Angebote von Otto. Auf insgesamt 21 Seiten findet Ihr bis Sonntag noch zahlreiche Deals. Auch der Optigrill von Tefal oder Konsolen sind gerade deutlich günstiger zu haben. Bedenkt zudem, dass Ihr zu den Angeboten noch Versandkosten rechnen müsst. Meldet Ihr Euch jedoch für das Treueprogramm "Otto-UP" an, könnt Ihr diese mit der Lieferflat teilweise einsparen. Alle Infos findet Ihr auf der Website zum Programm.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist ein interessanter Deal für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!