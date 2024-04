Pixel 9 Pro: Hier könnt Ihr das neue Design schon jetzt bestaunen

Überarbeitetes Design des Google Pixel 9

Wir rechnen damit, dass Google das Pixel 9 in diesem Jahr in drei Varianten auf den Markt bringen wird: ein normales Pixel 9, ein Pixel 9 Pro und das neue Pixel 9 Pro XL. Auf den Bildern, die das Magazin Rozedket (via Telegram) teilte, ist das Pixel 9 Pro abgebildet, was an der rückseitigen Dreifachkamera und dem Codenamen "Kaiman" im Bootloader zu erkennen ist.

Es wird dem iPhone 14 Pro Max gegenübergestellt, was die kompakte Größe des 6,1 Zoll großen Pixel 9 Pro verdeutlicht. Das Gerät ist nicht nur kürzer, sondern auch schmaler als das iPhone mit einem 6,7-Zoll-Display.

Googles Pixel 9 Pro links im Vergleich mit dem Apple iPhone 14 Pro Max und rechts die Bestätigung der 16 GB RAM. / © Rozetked

Die Rückseite zeigt die neue elliptische Kamerainsel, während das Panel völlig flach zu sein scheint. Außerdem zeigt der Metallrahmen flache Seiten, um die herum die Antennenvorrichtungen angebracht sind. Die Unterseite beherbergt eine neu gestaltete Lautsprecheraussparung, die zusammen mit dem USB-C-Anschluss und dem SIM-Fach platziert wurde. Auf der Oberseite befindet sich außerdem eine mmWave-Vorrichtung.

Live-Aufnahmen des Google Pixel 9 Pro zeigen das flache Design. / © Rozetked

Der Speicher des Google Pixel 9 Pro

Abgesehen von den äußeren Merkmalen wird die Speicherkonfiguration auch im Bootloader angedeutet. Bei dem fraglichen Gerät handelt es sich zwar um eine Basisvariante, aber interessanterweise verfügt es über 16 GB RAM und 128 GB Onboard-Speicher. Der Arbeitsspeicher ist ein bemerkenswertes Upgrade gegenüber dem Pixel 8 Pro (Test), das nur maximal 12 GB RAM hat.

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, ob es sich bei dem gezeigten Gerät um ein finales oder ein Vorseriengerät des Pixel 9 Pro handelt. Aber da wir nur noch knapp 6 Monate bis zur Vorstellung des Pixels haben, könnte es noch ein paar Änderungen geben.

Das Pixel-9-Trio soll im Herbst zusammen mit der Pixel Watch 3 und dem Nachfolger des Pixel Fold (Test) vorgestellt werden. Aber vor der Markteinführung wird Google am 14. Mai die I/O 2024 veranstalten, auf der der Mid-Ranger Pixel 8a offiziell präsentiert werden dürfte.

