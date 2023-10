Prime Day: Bringt Ordnung in Euren Alltag mit diesem Software-Deal

Die Arbeit am Computer ist ohne Microsoft Office heutzutage kaum noch wegzudenken. Ob Ihr Texte in Word schreibt, Kalkulationen in Excel vornehmt oder eine Euer Urlaubsgesuch via Mail an den Chef einreicht – Microsoft Office ist ein echter Alleskönner. Leider benötigt Ihr eine gültige Lizenz, wenn Ihr nicht auf Freeware zurückgreifen möchtet und diese kostet ordentlich Geld. Im Zuge des Prime Days bekommt Ihr eine solche Lizenz für das Rundum-Sorglos-Paket über 15 Monate allerdings deutlich günstiger und könnt sie sogar noch mit fünf Freunden oder Familienmitgliedern teilen.

Affiliate Angebot Microsoft 365 Family Office und 6-TB-OneCloud-Speicher für bis zu sechs Nutzer über 15 Monate | Gratis McAfee oder Norton Security für 12 Monate

Bei dem Angebot handelt es sich allerdings nicht bloß um die bekannten Office-Anwendungen. Denn Ihr erhaltet im "Microsoft 365 Family"-Paket auch Zugang zu maximal 6 TB Cloud-Speicher in Microsofts OneDrive-Programm. Dabei steht allen Anwendern ein Speicher von je 1 TB zur Verfügung. Außerdem bekommt Ihr hier ein Bundle angeboten und somit noch einmal 12 Monate lang McAfee oder Norton-Security gratis obendrauf.

Lohnt sich der Microsoft-Deal überhaupt?

Ihr bekommt hier jede erdenkliche Software, um Ordnung auf Euren Desktop und in Eure Unterlagen zu bringen. Dafür zahlt Ihr einmalig 74,99 Euro und könnt die aktuellsten Versionen der Programme dann 15 Monate lang nutzen. Die reguläre Jahreslizenz der Family-Variante mit sechs verfügbaren Nutzerplätzen kostet Euch im Netz 50 Euro. Allerdings läuft die hier angebotene Lizenz noch einmal länger und Ihr bekommt noch ein Sicherheitspaket im Wert von rund 20 Euro obendrauf.

Ihr spart hier also tatsächlich Geld, wenn auch nicht 59 Prozent. Es gab bisher auch schon andere Amazon-Angebote um 54,99 Euro, allerdings handelte es sich dabei um die einfache Jahreslizenz ohne Zusätze. Benötigt Ihr also ein Upgrade für Microsoft Office, solltet Ihr Euch diesen Deal genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein solches Bundle interessant für Euch oder setzt Ihr auf Freeware? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!