Kabellose Ladegeräte sind deutlich schwerer zu finden, als klassische Ladestecker. Allerdings bietet Euch Ugreen einen echten Alleskönner an, der sowohl Qi2 unterstützt, als auch drei USB-Ports bietet. Zudem bringt der Adapter eine Leistung von 100 Watt auf die Waage. Amazon reduziert das Gadget während der Frühlingsangebote um 30 Prozent.

Bei Qi2 handelt es sich um einen neuen kabellosen Ladestandard. Dieser ähnelt MagSafe, das sicherlich einige von Apple kennen. Android-Smartphones sollen somit ebenfalls magnetische Ladeoptionen mit einer erhöhten Ladeleistung erhalten. Allerdings ist der neue Standard noch nicht so weit verbreitet, wie einige Hersteller das gerne hätten. Mit dem "Ugreen Nexode Qi2 Ladegerät" bekommt Ihr zumindest den passenden Charger angeboten, der Eure Geräte zudem kabelgebunden mit Strom versorgt.

Das MacGyver-Ladegerät von Ugreen im Kurz-Check

Eine Bombe aus Wodka oder Defibrillatoren aus Kerzen, Kabel und Gummi sind nur einige Erfindungen aus der TV-Serie MacGyver. Einem einfachen Gegenstand gleich mehrere Funktionen zuweisen – darin war der Vokuhila-König besonders gut. Doch auch Ugreen kann das richtig gut, wie sie mit ihren Ladegeräten, unter anderem dem Ugreen Uno (Test), immer wieder zeigen. Auch das Ugreen Nexode Qi2 Ladegerät bietet deutlich mehr, als einen einfachen USB-Slot zum Laden des Smartphones (Bestenliste).

Auf der Oberseite der grauen Mini-Säule erkennt Ihr direkt den Qi2-Ladeport. Dieser lässt sich aufklappen, wodurch Ihr Euer Smartphone, insofern es den Qi2-Ladestandard unterstützt, einfach auflegen könnt. Während des Ladevorgangs könnt Ihr das Ladegerät somit auch als Ständer nutzen und beispielsweise Eure Lieblingsserie weiterschauen.

Insgesamt 100-W-Ladeleistung verteilen sich allerdings auf vier Ladeports des GaN-Chargers. Das Qi2-Modul kommt generell auf 15 Watt, während beide USB-C-Ports die volle Leistung ausschöpfen können. Der USB-A-Slot hingegen erreicht in der Einzelleistung 22,5 Watt. Eine genaue Auflistung der Ladeaufteilung findet Ihr nachfolgend.

Ladeaufteilung Ugreen Nexode Qi2 USB-C 1 USB-C 2 USB-A Qi2-Modul 1 Anschluss verwendet 100 W - - - - 100 W - - - - 22,5 W - - - - 15 W 2 Anschlüsse verwendet 65 W 30 W - - 65 W - 22,5 W - 65 W - - 15 W - - 22,5 W 15 W 3 Anschlüsse verwendet 45 W 30 W 22,5 W - 45 W 30 W - 15 W 45 W - 22,5 W 15 W 4 Anschlüsse verwendet 45 W 20 W 10 W 15 W

Lohnt sich das Ugreen Nexode Qi2-Ladegerät?

Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns erst einmal den Preis an. Die unverbindliche Preisempfehlung des Multifunktions-Tools liegt bei 109,99 Euro. Das nächstbeste Angebot im Netz, außer Marktplatz-Deals, liegt mit 139,99 Euro sogar noch einmal deutlich darüber. Amazon hingegen senkt den Preis während der Frühlingsangebote auf 76,98 Euro und verlangt dadurch so wenig, wie noch nie zuvor.

Nutzt bereits Qi2: Die Samsung Galaxy S25-Serie im Vergleich

Die Frage ist also, wofür Ihr so ein Gerät benötigt. Seid Ihr ohnehin auf der Suche nach einem Ladegerät, dass mehrere Anschlüsse bietet, ist das Ugreen Nexode 100W für 39,19 Euro* eine deutlich günstigere Alternative. Allerdings fehlt hier auch der Qi2-Standard. Möchtet Ihr also zukünftig auch kabellos laden oder besitzt bereits ein entsprechendes Gerät, solltet Ihr Euch den Deal durchaus anschauen. Auch Apple-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Denn das Ugreen-Ladegerät unterstützt unter anderem das MacBook Pro und die gesamte iPhone-16-Serie.

Was haltet Ihr von dem Ladegerät? Sind solche Angebote interessant für Euch oder reicht Euch ein einfacher USB-C-Charger? Lasst es uns wissen!