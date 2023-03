Samsung Galaxy A54 wohl mit Profi-Low-Light-Kamera

Es sind weitere Details und Bilder zum Samsung Galaxy A54 durchgesickert. Dazu gehört auch die kürzlich enthüllten Preise für das beliebte Mittelklasse-Smartphone und das günstigere Galaxy A34. Um das Interesse an dem Gerät aufrechtzuerhalten und weil es Gerüchte über eine baldige Markteinführung gibt, hat Samsung das Galaxy A54 zusammen mit seinen außergewöhnlichen Kamerafunktionen nun offiziell angeteasert.

Samsung Galaxy A54 mit außergewöhnlicher Kamera

Bei der Ankündigung der Samsung-Galaxy-S23-Serie betonten die Südkoreaner die besonderen Low-Light-Kamera-Funktionen des Trios. Es sieht aktuell so aus, als ob auch das Samsung Galaxy A54 einige dieser Technologien nutzen wird. Speziell die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Fotografie bei wenig Licht – als bei Nacht.

Auf der regionalen Website von Samsung können sich Nutzer:innen anmelden und werden benachrichtigt, wenn das Samsung Galaxy A54, samt Galaxy A34 offiziell vorgestellt wird. Weiterhin werden bereits im Vorfeld einige wichtige Eigenschaften des Galaxy A54 angeteasert, wie z. B. das AMOLED-Display und die lange Akkulaufzeit. Außerdem werden teilweise die Farben Schwarz und Lila gezeigt, die das aufgefrischte Design des Galaxy S23 (Test) bestätigen.

Samsung verrät die Funktionen der Low-Light-Kamera des Galaxy A54. / © Samsung

Die Kamera des Samsung Galaxy A54 braucht kaum Licht

Das vielleicht Bemerkenswerteste an dem Teaser ist die Art und Weise, wie Samsung das Galaxy A54 bei schlechten Lichtverhältnissen mit "Nightography" vermarktet. Das Gerät wird nämlich über "Single Take" und eine optische Bildstabilisierung verfügen. Beides Funktionen, die auch im Galaxy A53, das wir letztes Jahr getestet haben, vorhanden sind. Es ist jedoch unklar, ob die Single-Take-Version des Galaxy A54 mit neuen Effekten ausgestattet sein wird. Einige Tippgeber gehen davon aus, dass auch Premium-Modi wie die Astrofotografie mit Sternenspuren Einzug in die Mittelklasse halten könnte.

Laut unterschiedlichen Quellen wird Samsung das Galaxy A54 und das Galaxy A34 voraussichtlich kommende Woche Mittwoch, den 15. März auf den Markt bringen. Das teurere Mittelklassemodell wird voraussichtlich mit dem Exynos-1380-Chipsatz ausgestattet sein und in der Basisvariante über 8 GB RAM verfügen. Beide neuen Geräte könnten mit deutlich höheren Preisen auf den Markt kommen.

