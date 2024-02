Live-Übersetzer im Ohr: So mächtig werden die Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Die Galaxy AI wurde erstmals mit dem Galaxy S24 (Test) und dem Galaxy S24 Ultra (Test) vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen Dachbegriff, unter dem Samsung seine sämtlichen KI-Funktionen sammelt. Die Koreaner haben zunächst versprochen, ausgewählte Galaxy-AI-Funktionen im Laufe des Jahres auf andere Galaxy-Smartphones und Galaxy-Tablets zu bringen. Außerdem sollen es die KI-Features auf Wearables wie die Galaxy Watch 6 (Test) und die Galaxy Watch 5 Pro (Test) schaffen.

Galaxy AI kommt auf die Samsung Galaxy Buds 2 (Pro)

In einer Pressemitteilung bestätigt Samsung jetzt, welche Galaxy-AI-Funktionen auf die beiden Galaxy-Buds-Modelle der zweiten Generation kommen werden. Live-Übersetzung und Dolmetschen werden wesentliche Ergänzungen für die Galaxy Buds 2 Pro und Galaxy Buds 2 sein und als On-Device-Funktionen in Zusammenarbeit mit dem Smartphone funktionieren. Mit anderen Worten: Es ist keine Internetverbindung erforderlich.

Samsung wird die Live-Übersetzung und den Dolmetscher der Galaxy AI auf den Galaxy Buds 2 Pro und Galaxy Buds 2 über ein OTA-Update aktivieren. / © Samsung

Die Live-Übersetzung soll ein natürliches Gespräch zwischen zwei Nutzern in unterschiedlichen Sprachen ermöglichen und – anders als der Live-Übersetzer per Telefonat – Devices aus der Galaxy-S24-Serie und Galaxy Buds bei beiden Gesprächspartnern. Die Sprachübersetzung wird dann direkt auf den Ohrstöpseln ausgegeben. Die Sprachpakete für die jeweiligen Sprachen müssen vorher heruntergeladen werden.

Die beiden Galaxy-AI-Funktionen werden bereits über ein Software-Update für die Galaxy Buds 2 und Galaxy Buds 2 Pro in Indien ausgerollt. Nutzer/innen in anderen Ländern sollten diese Funktionen in den nächsten Tagen oder Wochen ebenfalls erhalten.

Es gibt keine offiziellen Informationen darüber, ob es die Galaxy-AI-Integration auch auf andere Samsung-Kopfhörern schaffen wird. Immerhin: Samsung hat bereits verraten, welche älteren Samsung-Handys in diesem Jahr auch die Galaxy-AI-Features per Update bekommen.

Habt ihr schon die neuen Galaxy-AI-Funktionen genutzt? Welches Feature ist Eurer Meinung nach am praktischsten? Wir wollen Eure Erfahrungen hören.