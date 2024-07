Ich habe die Samsung Galaxy Buds 3 Pro getestet und fand sie sehr hässlich. Aber objektiv betrachtet sind diese kabellosen Kopfhörer von Samsung sehr effektiv. Besonders überrascht war ich von ihrer aktiven Geräuschunterdrückung. Rechtfertigt das den Preis von 249 Euro? In diesem ausführlichen Test der Samsung Galaxy Buds 3 Pro bekommt Ihr meine ganz ehrliche Meinung.

Design

Das Design der Samsung Galaxy Buds 3 Pro hat sich drastisch verändert. Es ist von einer Knospenform zu einer klassischeren Form mit einem Stiel übergegangen. Die Ladebox hat einen durchsichtigen Deckel und die Ohrhörer haben jeweils einen Leuchtstreifen auf ihrem Stiel. Dieses Design ist sehr seltsam und nicht unbedingt schön, aber es hat den Vorteil, dass die Kopfhörer gut in der Hand liegen.

Stärken der Samsung Galaxy Buds 3 Pro:

IP57-zertifiziert

Komfortables Halb-Intra-Format

Reaktionsfreudige Touch- und Haptik-Steuerung

Schwächen der Samsung Galaxy Buds 3 Pro:

Die blauen und orangen Farbmarkierungen stören das Design

Die transparente Plastikabdeckung des Gehäuses wird verkratzen

Die LEDs an den Stäben sind nutzlos

Ich bin kein Fan von diesem neuen Formfaktor der Samsung Galaxy Buds 3 Pro. © nextpit Der dreieckige Stiel der Samsung Galaxy Buds 3 Pro macht sie handlicher. © nextpit Die Ohrstöpsel der Samsung Galaxy Buds 3 Pro sind etwas schwer zu entfernen und reißen leicht ein. © nextpit

Die neuen Kopfhörer von Samsung gibt es in zwei Farben: Weiß und Silber. Ich habe die weiße Version für meinen Test bekommen.

Die weiße Farbe hat mir nicht gefallen. Vor allem, weil jeder Kopfhörer einen kleinen rot/orange und blau gefärbten Bereich am unteren Ende des Schafts hat. Das dient dazu, den linken vom rechten Ohrhörer zu unterscheiden, aber es stört die Homogenität des Designs und ich finde es wirklich hässlich.

Ich persönlich bevorzuge Kopfhörer ohne Stäbchen. Aber ich finde auch, dass die Galaxy Buds 3 Pro angenehm zu tragen sind. Die Stäbe mit ihrer eckigen Seite machen die Kopfhörer einfach zu halten und zu bedienen. Die berührungsempfindlichen Bedienelemente reagieren gut, auch wenn sie gewöhnungsbedürftig sind. Zudem ist die haptische Steuerung effektiv und vermeidet die Sorgen über falsche Berührungen, die bei der taktilen Steuerung auftreten können.

Was mir allerdings gar nicht gefallen hat, waren die Leuchtstreifen an den Rändern der Ohrhörer. Das erinnerte mich an die Kopien der AirPods, die man auf chinesischen Websites kaufen kann und die LEDs mit Rundumlichteffekt haben.

Die Kopfhörer sind nach IP57 zertifiziert. Sie können bis zu 30 Minuten lang in eine Tiefe von 1 m eintauchen. Man kann sie also auch für den Sport in Betracht ziehen.

Das Gehäuse ist mit einem durchsichtigen Kunststoffdeckel versehen. Es verfügt über eine physische Pairing-Taste und kann über USB-C oder kabellos aufgeladen werden. Wie bei den Nothing Ears (Test) ist die transparente Seite auf dem Papier cool. Aber nach ein paar Wochen wird es zerkratzt und das Plastik wird zunehmend undurchsichtiger. Das Gehäuse hat den Vorteil, dass es kompakt ist und ein Scharnier hat, das stabil zu sein scheint.