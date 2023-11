Samsung Galaxy S24: Dummies enthüllen iPhone-ähnliche Design-Elemente

Samsung Galaxy S24 im echten Leben angekommen

Frühe Renderings zeigten, dass sich das Design der Samsung-Galaxy-S24-Serie nur wenig von den Vorgängern unterscheidet, wobei die größte Veränderung an den Seiten vorgenommen wurde. Das Galaxy S24 Ultra soll beispielsweise kastenförmiger sein als das Galaxy S23 Ultra (Test). Diese Änderungen werden scheinbar in einer neuen Reihe von Fotos auf X (früher Twitter) enthüllt.

Der Nutzer Sonny Dickson hat angebliche Fotos von den Dummy-Geräten des Samsung Galaxy S24, S24+ und Galaxy S24 Ultra gepostet. Was wir leicht herausfinden können, ist, dass die Standardmodelle von der Rückseite und den Ecken her identisch mit dem Galaxy S23 (Review) aussehen, mit der einzigen Ausnahme des Rahmens, der flacher ist und dem iPhone 14 Pro ähnelt.

Angebliche Dummy-Geräte des Samsung Galaxy S24(Plus) und Galaxy S24 Ultra. / © X/u/SonnyDickson

Auffällig ist, dass das Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra eine flachere Rückseite mit abgeschrägten linken und rechten Kanten zu haben scheint. Außerdem sind die Ecken etwas spitzer, was zu einer eher rechteckigen Form führt. Die Positionierung der Tasten, des Slots für den S-Pen und der Kameras ist ebenfalls unverändert. Es ist jedoch unklar, ob es Unterschiede in der Größe der beweglichen Kameralinsen gibt.

Samsungs Galaxy S24 behält das Gesamtdesign des Galaxy S23 bei, mit Ausnahme des flacheren Rahmens. / © X/u/SonnyDickson

Die gezeigten Dummys sind alle in Weiß mit silbernem Akzent, daher kann man nicht sagen, wie andere Farbvarianten in der Realität aussehen werden. Jüngsten Gerüchten zufolge werden das Galaxy S24 und das Galaxy S24 Ultra in Weiß, Schwarz, Lila und Gold erhältlich sein. Es soll Sonderfarben in Orange, Hellgrün und Hellblau geben, ähnlich wie beim Galaxy S23 in der Fan-Edition (Test).

Samsung Galaxy S24 und seine technischen Daten

Was die anderen Änderungen betrifft, so werden sie sich wahrscheinlich auf die inneren Werte konzentrieren, die einen Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) in Verbindung mit generativen KI-Funktionen, aktualisierten Kameras für das Ultra und größere Akkus für die Standardmodelle umfassen sollen. Die Displays des Trios sollen außerdem noch heller sein. Das Galaxy S24 erhält ein LTPO-Panel für höhere Bildwiederholraten, ähnlich wie das Ultra.

Einige Spekulationen deuten darauf hin, dass das Galaxy S24 und das Galaxy S24 Plus in einigen Regionen außerhalb der USA mit Samsungs eigenem Exynos-2400-Chipsatz ausgestattet sein wird. Es wird vermutet, dass das Galaxy S24 Ultra in allen Märkten mit einem Snapdragon SoC erscheint.

Leaker Ice Universe prognostiziert, dass das nächste Unpacked-Event am 17. Januar 2024 in San Francisco stattfinden wird, also am 18. Januar auf der anderen Seite der Hemisphäre. Der erste smarte Ring von Samsung – der Samsung Galaxy Ring – könnte ebenfalls angekündigt werden.

Gefällt Euch das aufgefrischte Äußere des Galaxy S24 besser als das des Galaxy S23? Schreibt uns gern in die Kommentare, was Ihr darüber denkt.