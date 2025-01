Ihr habt absolut kein Interesse am Samsung Galaxy S25 oder ist Euch das Flaggschiff einfach zu teuer? Dann könnt Ihr in der Tarifwelt von MediaMarkt ein weiteres richtig gutes und aktuelles Samsung-Smartphone mit passendem Handyvertrag zum bisherigen Bestpreis abgreifen. Wir haben uns das Angebot zum Samsung Galaxy S24 FE näher angeschaut und verraten Euch, warum sich das Ganze für Euch lohnt.

Das Internet ist voll von Nachrichten, Tests und Angeboten rund um die neue S25-Serie von Samsung. Sind Euch die Geräte mit einem Einstiegspreis von 849 Euro für das kleinste Modell jedoch zu hoch, empfiehlt sich ein Blick auf etwas ältere Geräte. Und mit etwas älter meine ich wirklich nur "etwas". Denn die Fan-Edition des Vorgänger-Flaggschiffes, das Samsung Galaxy S24 FE, gibt es jetzt bei MediaMarkt mit Mobilfunktarif im 5G-Netz von o2 für gerade einmal 15,99 Euro monatlich.

Flaggschiff oder Schrott: So gut ist die Fan-Edition

Bereits in unserem Test zum Samsung Galaxy S24 FE hat mein Kollege Casi seine Meinung zur Preispolitik des Smartphones kundgetan – und das sehr deutlich. Denn das Smartphone kann sich durchaus sehen lassen. Es bietet eine hochwertige Verarbeitung, einen langen Software-Support und eine ordentliche Akkulaufzeit. Bei der Hardware setzt Samsung auf einen Exynos 2400e, der mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher für ausreichend Performance im Alltag sorgt.

Ist das Samsung Galaxy S24 FE eine günstige Alternative zum Samsung Galaxy S25? / © nextpit

Die Hauptkamera nimmt Bilder mit 50 Megapixel auf und wird durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 8-MP-Telekamera ergänzt. Vor allem die Weitwinkelkamera kann bei Tag- und Nachtbildern glänzen. Wie es sich für ein aktuelles Samsung-Smartphone gehört, ist auch Galaxy AI (Test) an Bord. Standardmäßig ist One UI 6.1 vorinstalliert, das auf Android 14 basiert. Allerdings erscheint One UI 7 im Laufe des Jahres, was das bisherige OEM ersetzen dürfte.

Samsung Galaxy S24 FE mit Handyvertrag: Das zahlt Ihr wirklich

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch das Gerät nun zum Spitzenpreis schnappen. In Verbindung mit dem "o2 Basic 20 Promo" zahlt Ihr nämlich nur 15,99 Euro monatlich. Hier kommen noch einmal 49 Euro für das Smartphone, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand hinzu. Dafür gibt's 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz von o2 (Übersicht), sowie eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenfalls enthalten, genauso wie EU-Roaming. Nachfolgend findet Ihr noch einmal alle Zahlen zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif o2 Basic 20 Promo Datenvolumen 10 GB + 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 15,99 € Einmalige Kosten 93,94 € Gesamtkosten 477,70 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) – 539,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,55 € Zum Angebot*

Samsung Galaxy S25 zu teuer? Darum lohnt sich die Alternative

Falls Ihr mit dem Gedanken spielt, Euch das Galaxy S25 zu kaufen, aber der Preis einfach noch utopisch hoch ist, könntet Ihr mit diesem Deal wirklich glücklich werden. Das Smartphone (Bestenliste) bietet zwar etwas schwächere Spezifikationen, wie das Standardmodell der neuen Flaggschiff-Serie, kostet Euch im MediaMarkt-Deal allerdings nur 477,70 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Damit liegt das Angebot (auch ohne irgendwelche Wechselboni oder Zugaben) unter dem aktuellen Netz-Preis für die 128-GB-Variante des Galaxy S24 FE. Dadurch spart Ihr effektiv 2,55 Euro monatlich. Besonders spannend wird es durch den bisherigen Bestpreis für das Gerät. Dieser lag, laut Preisvergleich, bei knapp 490 Euro. Somit zahlt Ihr bei diesem Angebot, auch ohne Effektivpreisrechnung, so wenig wie noch nie für das recht neue Samsung-Smartphone (Bestenliste).

Ob sich das nun für Euch lohnt oder Ihr doch lieber mehr investiert und Euch das Galaxy S25 in der kleinsten Speicherkonfiguration schnappt, bleibt natürlich Euch überlassen. Als etwas schwächere Alternative zum kostspieligeren Smartphone ist dieser Deal allerdings richtig spannend und definitiv einen Blick wert. Achtet allerdings darauf, dass Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 19,99 Euro pro Monat zahlen dürft. Denkt also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung.

Was haltet Ihr von diesem Deal? Seht Ihr im Samsung Galaxy S24 FE eine sinnvolle Alternative zum Galaxy S25? Lasst es uns wissen!