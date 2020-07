Samsung Galaxy Z Flip im Test: Das coolste Smartphone auf dem Markt

Nach dem Galaxy Fold hat Samsung die Sache mit den faltbaren Smartphones ein zweites Mal angepackt und mit dem Galaxy Z Flip das bisher praktischste und benutzerfreundlichste faltbare Smartphone geschaffen. Das Flip spricht eine breitere Zielgruppe an als das Fold. In diesem Test erfahrt Ihr, wie sich das Samsung Galaxy Z Flip als täglicher Begleiter im Alltag schlägt.

Swipe-Bereich am Gehäuse ("Cover Screen")

Es ist schwierig, das Z Flip auf gleicher Augenhöhe mit dem Rest des Smartphone-Marktes zu betrachten. Abgesehen vom Motorola Razr 2019 spielt das Flip hier in einer eigenen Liga. Als jemand, der regelmäßig das Smartphone wechselt, war es amüsant, die Reaktionen von Freunden zu sehen, wenn man das Z Flip benutzt. Plötzlich bitten Leute, die nicht einmal mit der Wimper zucken würden, wenn man das neue iPhone oder das Galaxy S20 auf den Tisch legt, darum, dieses futuristische Telefon in die Hände zu bekommen. Und genau darum geht es beim Z-Flip. Es ist unbestreitbar ein cooles Smartphone. Für mich persönlich ist das Razr cooler – auf rein ästhetischer Ebene – aber das Flip übertrifft das Razr, wenn es um das große Ganze geht.

Für Samsung ist das Galaxy Z Flip ebenso sehr ein Modeaccessoire wie ein Telefon. Aus diesem Grund hat man auf ein größeres äußeres Display verzichtet. Stattdessen muss ein kleines 1,04-Zoll-Display neben der Dual-Kamera ausreichen, um wichtige Informationen anzuzeigen. Meiner Meinung nach kann insbesondere die Farbe Mirror Purple seinen Platz in der Modebranche finden. Die Mirror-Black-Version ist wohl nichts für Fashion Victims, denn in dieser Farbe ist das Galaxy Z Flip weniger auffällig und vielleicht sogar ein wenig langweilig.

Wie bei allen faltbaren Smartphones tritt der Wow-Faktor nur dann auf, wenn Ihr das Objekt der Begierde öffnet. Wenn das Galaxy Z Flip aufgeklappt ist, könnt Ihr das 6,7-Zoll-FHD+ Dynamic AMOLED-Display in seiner ganzen Pracht bewundern. Doch bisher konnten faltbare Smartphone-Displays nur optisch überzeugen, denn sobald man mit den Fingern über das Display gleitet, spürt man die weiche und meist nicht so rutschige Plastikschutzfolie. Samsung ist es tatsächlich gelungen, beim Galaxy Z Flip ein sehr dünnes und flexibles Display-Glas zu verwenden, obwohl der tatsächliche Glas-Anteil in diversen YouTube-Videos oft umstritten war.

Da ich sowohl das Galaxy Fold als auch das Motorola Razr in meinen Händen hielt, muss ich zugeben, dass sich dieses flexible Display-Glas des Galaxy Z Flip als die bisher beste Lösung anfühlt. Ich habe das Gefühl, dass meine Finger über das Glas und nicht über weiches, zerbrechliches Plastik gleiten. Unabhängig von der tatsächlichen Zusammensetzung des Materials – man kann darüber streiten, ob es sich um Glas handelt oder nicht – fühlt es sich wie Glas an, und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Die Knickfalte ist jedoch sichtbar und man kann sie immer fühlen, wenn man mit dem Finger über die Mitte des Displays streicht. Besonders auffällig ist sie bei Apps, die viel leeren, dunklen Raum visualisieren, wie zum Beispiel die Nuki-Smart-Lock-App. Weniger auffällig ist der Knick zum Beispiel beim Browsen auf einer Webseite.

Das Display ist mit flexiblem Glas abgedeckt. / © NextPit

Samsung hat im Vergleich zum Galaxy Fold einige ausgezeichnete Verbesserungen am Scharnier vorgenommen. Das Scharnier des Z Flip ist das, was die Südkoreaner ein "Freestop"-Scharnier bezeichnen. Das bedeutet, dass das Galaxy Z Flip offen bleibt, wenn es zur Hälfte entfaltet ist. Ein weiterer praktischer Mehrwert ist spürbar, wenn das Z Flip zu einem Tischstativ wird. Und als Sahnehäubchen erkennt die Kamera-Software, wenn Ihr das Z Flip im Tischmodus verwendet. Der obere Teil des flexiblen Displays zeigt das Kamera-Bild, während der untere Teil zum Bedienfeld wird. Das ist ideal für Selfies.

Beim Öffnen wächst das Galaxy Z Flip auf 6,7 Zoll. / © NextPit

Wenn Ihr Euch immer noch Sorgen um die Haltbarkeit des Scharniers und des flexiblen Displays macht, ist es erwähnenswert, dass Samsung das Flip im Stresstest volle 200.000 Mal geöffnet und geschlossen hat, ohne das Gerät zu beschädigen. Das Samsung Galaxy Z Flip hat somit ein Mindesthaltbarkeitsdatum von fünf Jahren bei 100 Faltungen pro Tag (Dank an unsere Golem.de-Kollegen für das Zählen).

Ich verwendete im Test keine Schutzhülle, weil ich nicht möchte, dass sich mein Handy noch dicker anfühlt, als es ohnehin schon ist. Ich schiebe unsere Review-Geräte in die Hosentasche oder verstaue sie in meinem Rucksack oder meiner Jackentasche, wenn mir danach ist. Schlüssel und Handy klappern nie in der gleichen Tasche herum, aber ich mag die Vorstellung nicht, dass man vorsichtig sein oder alles tun muss, um sein Smartphone zu schützen. Das Smartphone soll für mich funktionieren, und wenn es nach zwei Wochen normaler Nutzung aussieht, als hätte es ein Kriegsgebiet durchquert, ist das definitiv ein Nachteil.

Nachdem ich das Galaxy Z Flip zwei Wochen lang als meinen täglicher Begleiter benutzt hatte, befanden sich Display und Scharnier in tadellosem Zustand. Der Kamerabuckel an der Vorderseite des Telefons neigt dazu, Staub und Krümmel anzuziehen, aber abgesehen davon bin ich zuversichtlich, dass das Z Flip lange überlebt, ohne in Watte gepackt werden zu müssen.