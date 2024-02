Samsung stellt den Galaxy Ring auf dem MWC 2024 vor

Samsung Galaxy Ring zeigt sich auf dem MWC 2024

In einer Pressemitteilung hat Samsung seine Teilnahme am MWC 2024 diese Woche in Barcelona angekündigt. Mit dabei sind auch das Galaxy S24 (Test) samt Galaxy AI, die bereits im letzten Monat vorgestellt wurden. Interessant ist, dass das Unternehmen in einem Nebensatz zum ersten Mal den Samsung Galaxy Ring erwähnt.

Allem Anschein nach handelt es sich dennoch bei dem "Event" vermutlich nur um eine Vorschau, die auch einen Blick auf den Fitness-Tracker werfen soll. Natürlich könnte es sich dabei auch um einen Prototyp handeln, wenn man bedenkt, dass der Galaxy Ring nicht im Juli, sondern erst im dritten Quartal 2024 auf den Markt kommen soll.

Samsungs Galaxy Ring verfügt über mehrere Sensoren und einen Ladekontakt auf der Innenseite. / © Samsung

Gleichzeitig ist es auch möglich, dass Samsung Hinweise auf die technischen Spezifikationen des Rings gibt, wie z. B. die Gesundheits- und Fitness-Funktionen sowie die Akkulaufzeit, über die nach wie vor spekuliert wird.

Merkmale und Design des Samsung Galaxy Ring

Nach allem, was wir bisher wissen, wird der Galaxy Ring ein leichtes Design haben, das mit High-End-Ring-Trackern wie dem von uns angetesteten Rogbid Smart Ring vergleichbar ist. Außerdem wird er in verschiedenen Größen und in drei Farben erhältlich sein. Was die Funktionen angeht, kann man davon ausgehen, dass er die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffgehalts sowie die Schlafüberwachung unterstützen wird. Schlussendlich hat der Konzern nach wie vor keinen festen Termin für die Präsentation genannt oder bekannt gegeben, wann man sich konkreter zu dem Fitness-Tracker äußern will. Und das, obwohl der Mobile World Kongress seit gestern, Sonntag dem 25. Februar in Barcelona eröffnet wurde.

Der Apple iRing ist ebenfalls unterwegs

Neben dem Samsung Galaxy Ring soll auch Apple seinen ersten Smart Ring mit dem Namen "iRing" entwickeln. Es wurde aus Südkorea behauptet, dass das Gerät noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Glaubt Ihr, dass der Samsung Galaxy Ring auf dem MWC 2024 in Barcelona für Furore sorgen und anderen Herstellern die Show stehlen wird? Worauf freut Ihr Euch am meisten, wenn Samsung seinen ersten smarten Ring vorstellt? Wir sind gespannt auf Eure Meinung.