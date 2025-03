Huawei hat es bereits, Samsung legt nach: Die Rede ist von einem Tri-Fold-Smartphone, bei dem das Display nicht nur an einer, sondern gleich an zwei Stellen faltet. Auf dem Mobile World Congress zeigt Samsung drei faltbare Handys mit doppeltem Scharnier. Wir haben bereits einen Blick auf die Smartphones geworfen.

Samsung agiert derzeit an vielen Stellen geheimnisvoll: Das Galaxy S25 Edge wurde zusammen mit der S25-Serie vorgestellt, hängt aber noch in der Schwebe. Dann gibt es da die XR-Brille unter dem Codenamen "Project Moohan", und eine AR-Brille im Stile der Ray-Ban Meta Glasses. Und: Auf dem letzten Unpacked-Event hat Samsung auch einen Dreifach-Falter angeteasert.

Auf dem MWC zeigt die Displaysparte von Samsung nicht nur einen, sondern gleich drei Doppelfalter in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Faltphilosophien. Das "Flex G" und das "Flex S" kommen in Samsungs klassischem Fold-Format: Aus einem Smartphone in Normalgröße wird durch Auffalten ein Tablet. Die Buchstaben "G" und "S" im Namen beschreiben dabei jeweils, wie das Gerät faltet.

Kleines Guckloch für Notifications: So stellt sich Samsung ein asymmetrisches Flip vor. / © nextpit

Beim Flex G wird erst ein Displayteil nach Innen gelegt und das Gerät dann vollständig geschlossen. Der große Bildschirm liegt damit vollständig innen im Gerät. Das Flex S dagegen faltet S-förmig: Im zugeklappten Zustand liegen zwei Drittel des Bildschirms innen, ein Drittel bleibt sichtbar.

Der dritte Formfaktor heißt "Asymmetric Flip" und kommt im Z-Flip-Stil. Anders als die kommerziell erhältlichen Modelle faltet das kompakte Smartphone aber eben zweimal – und das asymmetrisch. Dadurch ist das Handy im zusammengelegten Zustand wirklich winzig. Zumindest dem etwas lieblosen Namen und der Tatsache nach, dass Samsung auf seinem Unpacked-Event einen Dreifach-Falter im Fold-Format angeteasert hat, werden wir diesen dritten Formfaktor eher nicht so bald im Handel sehen.

Im Video seht Ihr unsere ersten Eindrücke vom Dreifach-Falter: