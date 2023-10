Samsungs erste Galaxy Watch Ultra soll mit einem Micro-LED-Display kommen

Es gibt überzeugende Gerüchte, dass Apple seine Watch Ultra der nächsten Generation mit einem Micro-LED-Display ausstatten wird, die vielleicht schon 2024 erscheinen wird. Aber neben dem iPhone-Hersteller ist Samsung ein weiterer großer Hersteller, der angeblich an einer Galaxy Smartwatch mit der gleichen Technologie arbeitet.

Samsung Galaxy Watch Ultra oder Watch 7 Ultra

Samsung deutet in einer aktuellen Pressemitteilung, die weltweite Einführung seiner Micro-LED-Fernseher in diesem Jahr an. Das Unternehmen bestätigt, dass es plant, die innovative Technologie nicht nur für Fernseher, sondern auch für andere Formfaktoren wie den Smartwatches einzusetzen. Einen genauen Zeitplan, wann dies der Fall sein wird, hat das Unternehmen jedoch nicht genannt.

Laut dem Leaker Tech_Reve wird Samsung seine erste Smartwatch-Reihe mit Micro-LED-Panel möglicherweise Galaxy Watch Ultra nennen. Dies entspricht der Produktportfolio-Strategie des Unternehmens, bei der "Ultra" das Premium-Angebot wie bei dem Samsung Galaxy S23 Ultra ist. Und da die Galaxy Watch Ultra in einem engem Wettbewerb mit Apple steht, wird sie auch mit der Apple Watch Ultra (Test) gleichwertig sein müssen.

Anfang des Jahres wurde außerdem berichtet, dass die Galaxy Watch 7 möglicherweise die erste smarte Uhr mit einem Micro-LED-Bildschirm sein wird. Die aktuelle Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass die Technologie zunächst für das Ultra-Modell reserviert sein wird und die Nicht-Ultra-Smartwatches von Samsung weiterhin OLED-Panels verwenden werden, wie es bei der aktuellen Galaxy Watch 6 (Test) noch der Fall ist.

Samsungs neue Galaxy Watch 6 mit einem OLED-Panel. / © nextpit

Micro-LED-Displays hat zahlreiche Potenziale und Vorteile gegenüber herkömmlichen OLED- und LED-Bildschirmen. Sie ermöglichen insbesondere ein dünneres Design in Smartphones und Tablets. Die Panels haben zudem eine viel bessere Bildqualität mit höherer Leuchtdichte und stärkerem Kontrast. Micro-LEDs haben überdies eine längere Lebensdauer und eine höhere Energieeffizienz, sind aber derzeit in der Herstellung deutlich teurer.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6

Glaubt Ihr, dass Micro-LED der nächste große technologische Fortschritt bei Smartphones und anderen Geräten wird? Wir würden gerne Eure Meinung zu dem Thema unten in den Kommentaren lesen.