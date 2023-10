Samsungs Galaxy S24 & Galaxy Ring: Launch-Datum und Ort bestätigt

Nachdem jüngst ein zuverlässiger Tippgeber das Datum für den Launch des Galaxy S24 verraten hat, bestätigt jetzt ein neuer Bericht aus Korea den angeblichen Zeitplan. Außerdem heißt es, dass eine Tradition für die neuen Samsung-Smartphones beibehalten wird: Das Unpacked-Event wird wohl wieder in San Francisco stattfinden.

Samsung Galaxy Unpacked 2024

Nur zur Erinnerung: Das Galaxy S23 wurde im Februar dieses Jahres auf einem Galaxy Unpacked in San Francisco offiziell vorgestellt. Jetzt sieht es so aus, als ob auch das kommende Galaxy S24 – und wohl auch der Galaxy Ring – am selben Ort enthüllt werden, berichtet das südkoreanische Outlet SE Daily. Mit dem mutmaßlich 18. Januar liegt der Termin dieses Mal noch früher im Jahr als zuvor.

Der Bericht führt weiter aus, dass der Launch-Ort Teil von Samsungs Strategie ist, seine Flaggschiffgeräte in den USA relevant zu halten. Schließlich muss man ja irgendwie gegen die dortige Übermacht von Apple anstinken, die gerade im etwas weiter südlichen Cupertino ihre neuen Smartphones rund um das iPhone 15 (Test) auf den Markt gebracht haben.

Das Galaxy Unpacked 2024 würde so auch wieder im Einklang mit früheren Samsung-Veranstaltungen stehen, die traditionell in den USA stattfinden. Nur der Launch des Galaxy Z Fold 5 (Testbericht) und des Flip 5 (Testbericht) wurde nach Korea verlegt. Dem Bericht des Outlet SE Daily zufolge war der Grund hierfür, die Bewerbung von Südkorea für die Expo 2030 zu unterstützen.

Das Rendering des Samsung Galaxy S24 (Plus) in Weiß zeigt flache Seiten und Tasten. / © On Leaks

Außerdem erwähnt der Bericht auch wieder die traditionell ungeliebte Exynos-Variante des Galaxy S24. Gerüchten zufolge ist nur das Galaxy S24 Ultra exklusiv mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet, während das normale Galaxy S24 und Galaxy S24+ in einigen Regionen mit dem Exynos 2400 starten sollen. Traditionell wären hier dann wohl neben dem asiatischen Raum auch wieder Europa und damit Deutschland "betroffen".

Neue Funktionen des Samsung Galaxy S24 (Ultra)

Was die weiteren Features von Samsungs unangekündigten Flaggschiffen angeht, so wird vermutet, dass das Galaxy S24 Ultra mit einem Titanrahmen ausgestattet sein wird. Das Galaxy S24 dagegen wurde mit flachen Seiten geleakt, die eher an die Form iPhone 15 erinnern. Auch die Akkukapazität der Basismodelle könnte erhöht werden.

Außerdem könnte die gesamte Serie von neuen, helleren Displays und dynamischeren Bildwiederholraten auch bei den Nicht-Ultra-Modellen. Konkret als Neuerungen für das Galaxy S24 Ultra im Gespräch sind eine verbesserte 200-MP-Hauptkamera und die Entfernung der 10x-Periskop-Kamera zugunsten einer herkömmlichen Telekamera mit optischem 5-fach-Zoom.

Glaubt Ihr, dass sich das Samsung Galaxy S24 mit all diesen Gerüchten und geleakten Informationen zu einem besseren Flaggschiff entwickelt als das Galaxy S23? Wir sind gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren!