Amazon bietet gerade das Nuki Smart Lock der neuesten Generation zum bisherigen Bestpreis an. Gerade für Fans des Smart-Home-Standards Matter ist das Angebot besonders spannend. In diesem Deal-Check verraten wir Euch, warum sich ein smartes Türschloss lohnt, was das Nuki ausmacht und natürlich, ob dieser Deal wirklich so gut ist, wie er verspricht.