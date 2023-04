Snapdragon 8 Gen 3: Qualcomm greift den Apple A17 Bionic an

Der Snapdragon 8 Gen 3 wird alles verändern

Einem Bericht einer chinesischen Website zufolge, die sich auf den bekannten Tippgeber "Digital Chat Station" beruft, verwendet Qualcomm für den Snapdragon 8 Gen 3 mit einer 1+5+2-Konfiguration ein anderes Cluster-Design als beim Vorgänger (1+2+2+3-Struktur), dem Snapdragon 8 Gen 2. Das Setup soll aus einem ARM-Cortex-X4-Prime-Core bestehen, der durch fünf große Performance- und zwei Effizienz-Kerne ergänzt wird.

Maximale Taktrate für den Snapdragon 8 Gen 3

Abgesehen davon, dass es jetzt mehr leistungsstarke Kerne gibt, hat Qualcomm auch die Spitzengeschwindigkeit des Hauptkerns auf 3,7 GHz erhöht. Zum Vergleich: Der Cortex-X3 in einem Snapdragon 8 Gen 2 in der Standardkonfiguration, kann bis zu 3,2 GHz erreichen, während Samsung mit der "for Galaxy"-Edition sogar 3,36 GHz in der Spitze erreicht.

Derzeit verwendet nur Samsung einen übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 in seinen Geräten der Galaxy S23-Familie. Die meisten anderen Android-Hersteller verlassen sich auf die Standardleistung des Prozessors. Es ist auch unklar, wie hoch die Basisgeschwindigkeit für das kommende Qualcomm-Silizium sein wird.

Samsungs Galaxy S23 Pink und S23 Plus werden von einem übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy" angetrieben. / © NextPit

Wird auch die GPU des Snapdragon 8 Gen 3 besser sein?

Abgesehen von der CPU (Central Processing Unit) wird der Snapdragon 8 Gen 3 auf dem neuen N4P-Knoten von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) basieren. Er verwendet immer noch das 4-nm-Verfahren, soll aber effizienter sein als der letztjährige SoC (System on a Chip). Der Grafikprozessor Adreno 750 soll 50 Prozent mehr Leistung bieten als der Adreno 740.

Es wird vermutet, dass der kalifornische Chip-Hersteller seinen Next-Gen-Chipsatz früher als im letzten Jahr ankündigen wird. Der Grund dafür könnte sein, dass Qualcomm seinen Plan aufgegeben hat, eine "Plus"-Variante des Snapdragon 8 Gen 3 einzuführen. Inwieweit die 3. Generation des Snapdragon-Flaggschiff-Prozessors dem neuesten Apple-SoC – dem A17-Bionic-Chip gewachsen ist, oder sogar übertrumpft, ist bislang unklar. Das Apple A15 Pro Max wird spätestens im Herbst 2023 den Beweis antreten können. Wer dieses Jahr als Erstes den Snapdragon 8 Gen 3 verbaut, steht jedoch noch in den Sternen. Heißeste Anwärter sind Motorola, Vivo und Xiaomi.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Bitte nur in der 256 GB-Variante kaufen! Zur Geräte-Datenbank

Lass uns in der Zwischenzeit wissen, was Ihr über den Snapdragon 8 Gen 3 denkt. Eure Kommentare sind wie immer gefragt!