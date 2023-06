So geht saubere Energie: Balkonkraftwerk mit 800 Watt unglaublich günstig!

Balkonkraftwerke lassen sich hauptsächlich in Ihrer Leistung unterscheiden und derzeit liegt die sogenannte Bagatellgrenze in Deutschland noch bei 600 W. Allerdings könnte sich dies bald ändern und somit raten viele Hersteller bereits zur Anschaffung von 800-W-Wechselrichtern. Bei DealClub bekommt Ihr gerade ein Komplettset, das auf die erhöhte Leistung ausgelegt ist und darüber hinaus noch die nötigen Kabel und zwei Risen 410-W-Solarpanels beinhaltet.

Affiliate Angebot Balkonkraftwerk Komplettset 2x Risen RSM40 Solarpanele mit je 410Wp | Deye-Sun-M80-Wechselrichter mit 800Wp | Verlängerkungskabel | MC4-Solarstecker

Bisher gilt in Deutschland nur die kleinere Variante als zulässig. Allerdings ist das bei diesem Angebot auch kein großes Problem, denn nach Erhalt des Balkonkraftwerkes müsst Ihr lediglich eine Mail an den Anbieter mit der Seriennummer Eures neuen Wechselrichters schicken und schon drosselt dieser die Leistung auf 600 W. Sollte die neue Richtlinie dann in Kraft treten, könnt Ihr einfach erneut eine Mail schreiben und die volle Leistung des Deye SUN-M80 nutzen. Bedenkt zudem unbedingt, dass Ihr in vielen Städten und Landkreisen satte Förderungen für Balkonkraftwerke erhaltet.

Das Set selbst besteht neben den beiden Solarpanels und dem Wechselrichter noch aus einem fünf Meter langen Anschlusskabel mit Schutzkappe, sowie zwei Solarkabeln mit MC4-Solarstecker. Lediglich die Halterungen müsstet Ihr Euch noch zusätzlich anschaffen, damit Ihr direkt loslegen könnt. Dafür spart Ihr hier die Versandkosten.

Darum lohnt sich das Angebot von DealClub gerade so sehr

Während Ihr mit den 600-W-Modellen auf der sicheren Seite seid, ist es noch immer offen, wann das neue Gesetz erlassen wird und die Bagatellgrenze für Wechselrichter auf 800 W steigt. Allerdings sind diese Geräte deutlich leistungsfähiger und Ihr müsst später nicht unnötig umrüsten. Für das Angebot zahlt Ihr gerade 579 Euro, während Ihr für die beiden Panels und den Wechselrichter einzeln bereits 649 Euro ohne eingerechnete Versandkosten zahlen müsstet.

Schaut Ihr also nur auf die Kosten, ist das Angebot wirklich spannend. Doch auch von der reinen Nenn- und Maximalleistung ist das Angebot wirklich spannend. Die beiden Panels sorgen für genug Energie, um auch die 800 W völlig zu bedienen und dadurch könnt Ihr mit einer einfachen Mail direkt loslegen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Präferiert Ihr 600 W oder 800 W bei Eurem Wechselrichter? Lasst es uns wissen!