So könnt Ihr den "Xiaomi 13 Ultra"-Launch-Event live verfolgen

Lang genug haben wir im Vorfeld geraten, Gerüchte zitiert und erste mögliche Bilder mit glänzenden Kinderaugen betrachtet. Heute wird in China das Xiaomi 13 Ultra um 19:00 chinesischer Zeit offiziell vom Xiaomi-Gründer und amtierenden CEO Lei Jung vorgestellt. Da das Xiaomi 13 Ultra bereits lange im Vorfeld – anders als das Xiaomi 12S Ultra – auch für den globalen Markt versprochen wurde, können auch wir um 13:00 Uhr deutscher Zeit dem Launch-Event beiwohnen. Xiaomi überträgt die Veranstaltung live in dem hier eingebundenen Videostream:

Natürlich haben wir als einer der wenigen deutschsprachigen Medien unseren besten Mann (in Person: Stefan) in den Flieger gesetzt, um für Euch vor Ort das Smartphone unmittelbar in die Finger zu bekommen und Eure Fragen von erster Hand beantwortet zu bekommen. Wenn Euch da also irgendetwas auf der Zunge liegt, dann rein in die Kommentare damit.

Weitere Xiaomi-Produkte wurden bereits angeteasert

Natürlich wird es heute Nachmittag nicht "nur" bei dem ultimativen Kamera-Smartphone bleiben, obwohl das allein mit seinen zusätzlichen Features, wie dem möglichen optionalen Handgriff und einer Aufnahme für Leica-Objektive komplett ausreichend wäre. Vielmehr erwartet uns auch die Präsentation eines Xiaomi Pad 6, welches mit einem Stylus als auch einem magnetisch fixierten Keyboard aufwarten kann.

Weiterhin wird der seit Generationen beliebte Fitness-Tracker in Form des Xiaomi Smart Band 8 seinen offiziellen Erstauftritt feiern. Auch der 86 Zoll große Smart-TV mit Mini-LED-Technologie dürfte für den ein oder anderen von großem Interesse sein. Durchaus möglich, dass noch ein paar weitere Produkte, wie der "Xiaomi Sound Move"-Lautsprecher, In-Ear-Kopfhörer, Smart-Home-Produkte oder Küchengeräte Teil des großen Launch-Events werden.

Das Xiaomi 13 Ultra wird wohl nicht das einzige Produkt bleiben, welches man uns präsentiert! / © Xiaomi

Solltet Ihr wider Erwarten keine Zeit haben dem Event via Livestream beizuwohnen, so werden wir im ganz großen Stil umgehend nach der Präsentation in Schrift und Video berichten. Es dürfte also nicht verkehrt sein, sich NextPit schon einmal prominent als Lesezeichen zu setzen, falls das tatsächlich noch nicht geschehen ist!