Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: KI, Insekten und Handyspiele

Wir haben alle fünf Apps für Euch angetestet – Ihr könnt Euch also sicher sein, dass hier keine sauren Gurken dabei sind, die nur Eure Daten wollen oder Euch mit In-App-Käufen in den Ruin treiben. Apropos Ruin, beziehungsweise eben nicht: Hier findet Ihr unsere kostenlosen App-Tipps der Woche, vollgepackt mit Tools und Games für Android und iOS, die normalerweise Geld kosten.

Jetzt geht's aber los mit unseren fünf App-Tipps der Woche für Android und iOS:

Dragon City Mobile (Android & iOS)

Könnt Ihr Euch noch an Game of Thrones erinnern? Okay, über das Finale möchten wir nicht sprechen, aber die Drachen vermissen wir ungemein – zumindest Thomas, der folgendes Game vorschlägt. Geht's Euch auch so? Dann haben wir hier eine tolle Empfehlung für Euch. Und zwar die App Dragon City Mobile. In Dragon City Mobile baut Ihr Eure eigene Stadt mit diversen Drachen auf. Eure Mission ist es, Drachen zu züchten und gegen andere Spieler in der Dragon-City-Arena antreten zu lassen. Um bestens auf die Kämpfe vorbereitet zu sein, müsst Ihr Eure Drachen trainieren, füttern und verbessern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nein

In Dragon City Mobile müsst Ihr Eure Drachen verbessern, um im Kampf nicht unterzugehen. / © NextPit

Dragon City Mobile ist ein toller Zeitvertreib mit einer einfachen Steuerung. Ihr könnt Ziele erfüllen, die Euch mit wichtigen Rohstoffen versorgen, und werdet zudem täglich mit kleinen Belohnungen für Euren Einsatz belohnt. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, mit In-App-Käufen Euren Fortschritt immens zu beschleunigen. Allerdings ist das kein Muss, denn mit etwas Geduld und Durchhaltevermögen kommt Ihr auch ohne weitere Investitionen an Eure Ziele.

Auf der Karte seht Ihr die Drachen, die Ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt. / © NextPit

Dragon City Mobile aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Imagine: AI Art Creator (Android & iOS)

Da Casi derzeit gern mit KI herumspielt, hat er sich heute für eine App entschieden, die mittels künstlicher Intelligenz Bilder erstellt. Das funktioniert mit dieser Anwendung bisweilen richtig gut, aber es gibt auch einige Haken, die damit einhergehen. Zunächst mal: Was tut die App? Sie lässt Euch Prompts eingeben, mit denen dann Bilder per AI generiert werden. Das sieht manchmal eher so mittel aus, manchmal aber auch richtig klasse.

Wer mag, kann sich auch aus einem Pool von Bildern bedienen und die per KI verändern – oder Ihr ladet einfach eigene Fotos hoch. Ihr könnt Euch auch Prompts generieren lassen, oder Euch für bestimmte Stilrichtungen entscheiden. Diese Bilder könnt Ihr dann sogar noch upscalen auf eine echt brauchbare Auflösung und dann speichern – oder direkt teilen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Hölle, ja! / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nein

Manche Resultate werden richtig gut, manch andere hingegen sind Komplettausfälle / © NextPit

Kommen wir zu den Haken: Nutzt Ihr die App kostenlos, müsst Ihr unanständig viel Werbung ertragen – 30-sekündige Videos vor jedem Bild und jeder weiteren Bearbeitung davon. Außerdem gibt es ein Wasserzeichen, welches Ihr nur mit der kostenpflichtigen Version beseitigt. Das wäre für mich okay bei fairen Preisen, aber die sind in diesem Fall schon ziemlich happig: Jährlich werden 44,99 Euro fällig, wöchentlich unverschämte 6,49 Euro. Alternativ zahlt Ihr einmalig 124,99 Euro.

... Finger kann man ja irgendwie nie genug haben. / © NextPit

Imagine: AI Art Creator aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Titan Quest Standardedition (Android & iOS)

Dustin hat auch in dieser Woche wieder ein spannendes Game für Euch herausgesucht. Hierbei handelt es sich um Titan Quest. Einige von Euch dürften das RPG noch von früher kennen, denn es handelt sich um eine Portierung des beliebten PC-Games, auf dessen Fortsetzung auch heute noch viele Fans warten.

Preis: 0,99 Euro (statt 9,99 Euro) / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Optional zur Cloud-Speicherung

In Titan Quest erkundet die weite Welt des antiken Griechenland und legt Euch mit allerhand mythischer Bestien an. / © NextPit

Das Ziel des Spiels ist die Erkundung des antiken Griechenland und die Erretung der Welt vor den Titanen, die aus Tartarus ausgebrochen sind. Als Götterkrieger müsst Ihr somit verschiedene Bestien erschlagen und Dämonen Einhalt gebieten. Dabei sammelt Ihr nicht nur unzählige Ausrüstung ein, sondern könnt Euren Helden mit dem einfachen aber guten Skillsystem verstärken. Auch die Steuerung ist recht simpel und eignet sich selbst für Gaming-Anfänger. Gerade bekommt Ihr die Standard-Version des Spiels für 99 Cent, statt der üblichen 9,99 Euro im App-Store Eues Vertrauens.