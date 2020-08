Trump gibt Microsoft 45 Tage Zeit TikTok zu kaufen, bevor die App verboten wird

Microsoft hat Pläne zur Übernahme der Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, bestätigt. Die Nachricht kam Stunden nachdem der US-Außenminister, Mike Pompeo, chinesische Softwarefirmen beschuldigt hatte, Daten direkt an die regierende Kommunistische Partei zu liefern.

Den Berichten zufolge führte der CEO von Microsoft, Satya Nadella, ein Gespräch mit Trump, in dem der US-Präsident zustimmte, ByteDance 45 Tage Zeit zu geben, um einen Deal mit Microsoft auszuhandeln. Wenn das in Redmond ansässige Unternehmen TikTok erfolgreich kaufen und sicherstellen kann, dass alle privaten Daten amerikanischer Nutzer in die Vereinigten Staaten übertragen werden, wäre ein Verbot nicht notwendig. TikTok ist in Indien aufgrund derselben Anschuldigungen bereits verboten worden (Englischer Artikel).

Pompeo erschien am Sonntag auf Fox News und behauptete, dass "chinesische Softwarefirmen, die in den Vereinigten Staaten geschäftlich tätig sind, ob es nun TikTok oder WeChat ist - es gibt unzählige weitere ... die Daten direkt an die chinesische kommunistische Partei, ihren nationalen Sicherheitsapparat, weiterleiten". Er nannte Gesichtserkennungsdaten, Telefonnummern und Wohnadressen als Beispiele für Daten, die angeblich weitergegeben werden.

TikTok antwortete daraufhin, dass die Nutzerdaten der Amerikaner in den USA gespeichert werden, wobei streng kontrolliert wird, wer darauf zugreifen kann. Ein Sprecher sagte: "Wir sind verpflichtet, die Privatsphäre und Sicherheit unserer Nutzer zu schützen, während wir weiterhin daran arbeiten, Familien Freude zu bereiten und denjenigen, die auf unserer Plattform arbeiten, sinnvolle Karrieren zu ermöglichen.

Trump hatte damit gedroht, TikTok in Amerika "bald" zu verbieten, während Finanzminister Steven Mnuchin behauptete, die Social-Media-App "riskiere, Informationen über 100 Millionen Amerikaner zurückzuschicken".

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020

Chinesische Staatsmedien reagierten auf die Drohung mit der Aussage, ein TikTok-Verbot wäre "ein barbarischer Akt einer Schurkenregierung". Sie wiesen die Sicherheitsbedenken zurück, dass die App private Daten mit der chinesischen Regierung teilt. TikTok hat als Reaktion auf die Nachricht ein Video an US-Benutzer geschickt, in dem es heißt: "Wir haben nicht vor, irgendwo hinzugehen". ByteDance, die Muttergesellschaft, der TikTok gehört, sagte heute Morgen, dass sie "an der Vision der Globalisierung festhalten" werde.

Die Debatte über TikTok beschränkt sich nicht nur auf die beliebte Video-App, sondern vielmehr auf ein umfassenderes Vorgehen der USA gegen chinesische Technologieunternehmen. Huawei und ZTE wurden unter der Führung von Trump bereits verdrängt, wobei der Druck der USA dazu führte, dass verbündete Nationen wie das Vereinigte Königreich Huawei ebenfalls aus ihren 5G-Netzwerkplänen ausschlossen.

Es bleibt abzuwarten, ob Microsoft eine Übernahme des in Peking ansässigen Unternehmens ByteDance vor dem 15. September, dem Stichtag von Trump, abschließen kann. Microsoft befand sich bereits vor den Äußerungen von Trump in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des amerikanischen Betriebs von TikTok, aber ByteDance war Berichten zufolge auf der Suche nach einem Deal, der es ihm erlauben würde, eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu behalten. Das wurde offenbar vom Weißen Haus abgelehnt.

Wir müssen abwarten und sehen, wie sich dieser Fall entwickelt, aber wir werden ihn für Euch genau im Auge behalten. Was halten Ihr von der möglichen Übernahme? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.