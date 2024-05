Wenn Euch die Farbe "Hazel" zusagt, oder es Euch eh ziemlich egal ist, weil Ihr Euer Handy eh in eine Hülle packt, dann solltet Ihr einen Blick auf das Pixel 8 werfen, das Amazon derzeit für 551,88 Euro raushaut.

Das Google Pixel 8 im Kurz-Check

Ja, ich weiß: Vermutlich muss man hier niemandem das Google Pixel 8 (Test) vorstellen, das von uns mit sehr guten 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet wird. Die Kamera des Smartphones überzeugt – wie bei den Pixel-Phones eigentlich immer – und liefert sowohl tagsüber als auch nachts gute Fotos. Ihr findet auf der Rückseite eine Dual-Knipse vor, bestehend aus 50-MP-Hauptkamera sowie einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera.

Durch die ikonische Kameraleiste ist das Pixel 8 auch ein echter Hingucker! / © nextpit

Für ordentlich Dampf sorgt der Google Tensor G3, den Google hier mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher koppelt. Das 6,2-Zoll große OLED-Display wiederholt Bilder mit 120 Hz und mit bis zu 2.000 Nits lest Ihr auch im Freien alles bestens ab. Google bietet zudem sieben Jahre lang Sicherheits- und Funktionspatches. Könnte es schneller laden? Ja, zweifellos! Ändert aber nichts daran, dass Ihr hier einen richtig feinen Allrounder erhaltet – vor allem, wenn es preislich jetzt fast schon in unsere Bestenliste der Smartphones unter 500 Euro hineinpasst.

Darum lohnt sich der Kauf des Google Pixel 8

Vorweg: Die etwa 550 Euro bei Amazon stellen keinen Tiefstpreis dar. Es hat das Pixel 8 auch schon mal für 525 Euro gegeben. Wer es sich aber jetzt an Land ziehen will und nicht auf ein Marktplatz-Angebot bei Ebay schielen möchte, bekommt es derzeit einfach nirgends günstiger. In der Regel müsst Ihr wenigstens 575 Euro hinblättern und die spart Ihr Euch geschmeidig, wenn Ihr jetzt bei Amazon zuschlagt.

Verkehrt macht Ihr damit in keinem Fall was, denn selbst mit der UVP von 799 Euro hielten wir das Gerät für fair bepreist, sodass Ihr jetzt, wo Ihr etwa 250 Euro weniger hinblättert, eh keine Kopfschmerzen bekommen solltet, bevor Ihr das feine Smartphone in den Warenkorb feuert. Nur noch eine Sache zum Schluss: Wartet nicht zu lange, wenn Ihr zuschlagen wollt, denn wir haben keinen Schimmer, wie lange Amazon diesen Preis aufrechterhält. Habt Ihr allerdings keine Eile, könnt Ihr auch "zocken" und hoffen, dass der Preis in den nächsten Wochen vielleicht sogar noch einmal günstiger wird.