Update-Ende für das Apple iPhone 8 und iPhone X

Einem Bericht eines auf Apple spezialisierten Tippgebers zufolge, beendet der iPhone-Hersteller aus Cupertino den Support für das iPhone 8, iPhone 8 Plus und das Apple Phone X. Auffällig: Es handelt sich hier in allen drei Fällen um Smartphones, die im Jahre 2017 auf den Markt gekommen sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die letzte Version des Betriebssystem, welche diese Geräte erhalten haben, iOS 16 ist.

Was die Tablets von Apple angeht, so sollten Nutzer:innen des iPad der 5. Generation oder des 2017er-Modells nicht mit dem iPadOS-17-Update rechnen. Außerdem soll die Softwareunterstützung für das ursprüngliche, 10,5 Zoll und 12,9 Zoll große iPad Pro eingestellt werden.

Die NextPit-Redaktion möchte an dieser Stelle explizit festhalten, dass es für die Behauptung der Quelle keine stichhaltigen Beweise gibt. Es wäre jedoch keine Überraschung, wenn Apple die Bereitstellung neuer Firmware für diese iPhone- und iPad-Modelle einstellt, da das iPhone 7, das iPhone 7 Plus und das erste iPhone SE letztes Jahr ebenfalls kein iOS-16-Update erhalten haben. Auch das iPad Air 2 und das iPad Mini 4 bekamen das Update auf das Betriebssystem iPadOS 16 nicht mehr.

Das gelbe iPhone 14 hat genau die gleichen technischen Spezifikationen und den gleichen Preis wie die anderen Modelle. / © NextPit

Welches Apple iPhone darf mit iOS 17 rechnen?

Es ist zwar nicht offiziell aus Cupertino bestätigt, aber die wahrscheinlichen iPhone-Kandidaten, die Apple auf iOS 17 via OTA-Update (Over the Air) erhalten, sind die Apple-iPhone-XS-Serie bis hin zu späteren Modellen wie dem iPhone 13 und dem iPhone 14 (Test). Die NextPit-Redaktion hat im Schweiße Ihres Angesichts alle bekannten Fakten und Gerüchte rund um iOS 17 zusammengefasst. Eine entsprechende Liste der unterstützten Geräte ist selbstredend auch mit von der Partie.

Sollte es angesichts der hohen Preise für iPhones und iPads in Ordnung sein, dass Apple nur bis zu fünf Jahre Softwareunterstützung gewährt? Lasst uns doch Eure Meinung zu dem Thema im Kommentarbereich wissen.