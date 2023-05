Variable Blende im Xiaomi 13 Ultra: Mehr als nur Schnickschnack

Next Pit TV

Was macht eine Blende überhaupt?

Die variable Blende im Objektiv verkleinert die Linse vom Rand her und verringert so den effektiv fürs Licht genutzten Durchmesser der Linse. Dadurch kommt einerseits weniger Licht ins Objektiv, andererseits werden aber jene äußeren Bereiche des Optik abgeschirmt, in denen das Licht besonders stark gebrochen wird, siehe nachfolgende Grafik.

Die Grafik macht deutlich: Am Rand der Linse wird das Licht stärker gebrochen als in der Mitte. / © Zizo / AdobeStock

Bricht die Optik das Licht sehr stark, hat das zwei wichtige Effekte: Einerseits wird die Schärfentiefe der resultierenden Fotos geringer. Und andererseits wird die Abbildungsleistung des Objektivs besser.

Der Einfluss der Blende auf die Schärfentiefe

Alles Licht, das von einem bestimmten Objekt auf die Linse der Kamera trifft, wird konusförmig auf den dahinterliegenden Sensor geworfen und bildet dort einen Kreis – den sogenannten Zerstreuungskreis. Ist ein solcher Kreis größer als ein Pixel, ist dieser unscharf.

Je stärker die Brechung am Rand des Objektivs, desto stumpfer werden diese Licht-Konusse; und desto präziser muss der Fokuspunkt stimmen, damit die Sensorebene genau dort liegt, wo die Spitze des Konus kleiner ist als ein einzelner Pixel. Also: Große beziehungsweise offene Blende bedeutet geringe Schärfentiefe.

Mit F4.0 ist die Schärfentiefe spürbar größer als mit F1.9. / © NextPit

Der Einfluss der Blende auf die Schärfe

Der zweite, nicht minder wichtige Einfluss der Blende besteht in der Abbildungsleistung des Objektivs. Am Objektivrand wird das Licht stärker gebrochen. Nun ist der Brechungsindex von der Wellenlänge des Lichts abhängig, und daher wird bei starker Brechung auch kurzwelliges und langwelliges Licht unterschiedlich stark gebrochen. Den Effekt kennt Ihr von Regenbögen und Prismas.

Wenn Ihr genau hinseht, dann könnt Ihr bei diesem Bildausschnitt den Unterschied in der Abbildungsleistung zwischen F1.9 und F4.0 sehen. / © NextPit

In der Fotografie sorgt dieser Effekt für sogenannte chromatische Aberrationen. Diese bezeichnen meist grüne oder violette Farbsäume an Übergängen mit hohen Helligkeitsunterschieden. Mit aufwändigen Korrekturlinsen oder Software-Tricks werden diese optischen Artefakte meist abgemindert. Einfacher geht's aber über die optische Blende.

Besonders extrem lichtstarke Objektive profitieren von einer variablen Blende, da hier das Licht an den großen Linsenrändern stärker gebrochen werden muss als bei weniger lichtstarken Optiken. Tagsüber kann die Blende den Linsenrand also zugunsten einer besseren Abbildungsqualität abdecken. Nachts dagegen sammelt ein komplett offenes Objektiv mehr Licht.

Feines Detail: Iris-Blende statt "nur" Blende

Die Android-Veteranen mögen sich erinnern: Eine variable Blende gab's einst auch im Samsung Galaxy S9 (zum dedizierten Kamera-Test). Damals wurde das Objektiv jedoch durch zwei kleine Schablonen rundherum verkleinert, die einfach zwischen Sensor und Frontlinse geschoben wurden. Ebenso funktioniert die Blende auch beim Xiaomi 13 Ultra.

Hier seht Ihr, wie sich die Blende im Xiaomi 13 Ultra öffnet und schließt.

Das Huawei Mate 50 Pro (zum Test) dagegen hat etwa eine echte Irisblende und ermöglicht somit nicht nur zwei Einstellungen (offen und geschlossen), sondern insgesamt vier Einstellungen. Meiner Meinung nach ergeben aber tatsächlich nur zwei wohl gewählte Blendeneinstellungen Sinn in Smartphones – ein maximal geöffneter Wert und ein Wert, der möglichst nah an der sogenannten "kritischen Blende" der Optik liegt. Die kritische Blende ist nämlich jener Wert, bei dem ein Kamerasystem die bestmögliche Abbildungsleistung bietet.

Unterm Strich hat für mich Xiaomi beim 13 Ultra einen sinnvollen Weg gefunden, um die Bildqualität bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu optimieren. Und das beste: Im Standardbetrieb läuft das alles automatisch. Wer möchte, kann aber auch händisch zwischen F1.9 und F4.0 umschalten.