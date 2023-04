Vodafone GigaKombi: Das steckt hinter dem Treuebonus!

Vodafone geht in die Großoffensive für alle Bestandskunden und möchte die GigaKombi-Angebote noch einmal spannender gestalten. Nutzt Ihr bereits einen bestehenden Vertrag bei Vodafone, wie etwa den GigaZuhause 500, lässt sich dieser mit einem Mobilfunkvertrag kombinieren und schon gibt es nur bis zu 15 Euro Rabatt, sondern profitiert von zahlreichen weiteren Boni. In diesem Artikel klären wir alle Fragen zur GigaKombi des Anbieters.

Next Pit TV

Ihr kennt sicherlich bereits die unzähligen Treueprogramme der verschiedenen Provider, bei denen Ihr als Bestandskunden ordentlich sparen könnt. Bei Vodafone gibt es ein solches ebenfalls und nennt sich GigaKombi. Allerdings unterscheidet es sich etwas von anderen Modellen, da Ihr hier verschiedene Tarife kombinieren könnt und somit nicht nur monatlich weniger zahlen müsst, sondern weitere Benefits einstreichen könnt.

Affiliate Angebot Vodafone GigaKombi Jetzt Verträge kombinieren und zahlreiche Vorteile sichern

So könnt Ihr Euch als Bestandskunden, bis zu 15 Euro Rabatt auf Eure monatlichen Kosten des Zweitvertrages sichern. Dabei setzt sich der Rabatt anhand Eurer gewählten Kombination zusammen.

5 Euro Rabatt auf Internet & Festnetz mit GigaTV Cable

5 Euro Rabatt auf Mobilfunk mit TV

10 Euro Rabatt auf Mobilfunk mit Internet & Festnetz

15 Euro Rabatt auf Mobilfunk, Internet & Festnetz und TV

Somit ergeben sich hier bereits richtig gute Tarifangebote, die Ihr wahrnehmen könnt. Dadurch könnt Ihr Euch beispielsweise unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone sichern und zahlt deutlich weniger, wenn Ihr den Mobilfunktarif mit einem bestehenden Internettarif kombiniert.

Welche Vorteile bietet die GigaKombi?

Neben der monatlichen Ersparnis erwarten Euch noch weitere Vorteile, wenn Ihr Vodafone treu bleibt. So bekommt Ihr zusätzlich eine Mobile- & Euro-Flat für Euer Festnetz, wenn Ihr einen Mobilfunkvertrag mit einem Internet- & Festnetztarif kombiniert. Dadurch spart Ihr Euch noch einmal 9,99 Euro im Monat. Zusätzlich bekommt Eure Familie die sogenannte "Cyber-Versicherung". Sollten Eure Banking-Accounts gehackt werden, oder ein ähnlicher Schadensfall auftreten, erhaltet Ihr einen Versicherungsschutz von bis zu 15.000 Euro – ebenfalls völlig kostenlos.

Noch spannender sind jedoch zwei weitere Boni. So gibt es zum einen 20 GB Datenvolumen für Euren bestehenden Mobilfunktarif, falls Ihr diesen mit einem neuen Internet-Tarif kombiniert. Zum anderen erstattet Euch Vodafone noch bestehende Grundgebühren von laufenden Tarifen. Dafür müsst Ihr lediglich die Kündigungsbestätigung zwei Wochen nach Vertragsabschluss an den neuen Anbieter schicken und schon erstattet Vodafone bis zu 12 Monate des Basispreises. Weitere Informationen gibt es in der GigaKombi-Übersicht*.

Noch kein Kunde? Das bietet Euch Vodafone

Die GigaKombi klingt gut? Dann solltet Ihr Euch die Tarife von Vodafone eventuell einmal genauer anschauen. In unserer großen Vodafone-Tarifübersicht findet Ihr alle Tarife, die Ihr Euch derzeit beim Anbieter sichern könnt. Um Euch das hin- und herwechseln, etwas zu erleichtern, findet Ihr nachfolgend die spannendsten Mobilfunk- und Internettarife in unserer Tarif-Tabelle.

GigaMobil XS GigaMobil S GigaMobil M GigaMobil XL Datenvolumen 5 GB 12 GB 24 GB 25 GB 50 GB unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Aktuelle Aktion Spart 20 % auf die Grundgebühr mit dem Code "YEAH" Spart 20 % auf die Grundgebühr mit dem Code "YEAH" Spart 20 % auf die Grundgebühr mit dem Code "YEAH" Spart 20 % auf die Grundgebühr mit dem Code "YEAH" Monatliche Gebühr 29,99 € 23,99 € 39,99 € 31,99 € 49,99 € 39,99 € 79,99 € 63,99 € Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Besonderheiten Kostenlose Zusatzoptionen Kostenlose Zusatzoptionen Kostenlose Zusatzoptionen - Link zum Tarif Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Lest auch: Jetzt das Samsung Galaxy A54 super günstig mit Zusatzkarte sichern

GigaZuhause 50 GigaZuhause 100 GigaZuhause 250 GigaZuhause 500 GigaZuhause 1.000 Kabel/DSL Kabel Kabel Kabel Kabel Kabel Bandbreite im Download Max. 50 MBit/s Max. 100 MBit/s Max. 250 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 1.000 MBit/s Bandbreite im Upload Max. 25 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Startguthaben 50,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 120,00 Euro 150,00 Euro Monatliche Kosten 9,99 Euro; ab dem 7, Monat 34,99 Euro 19,99 Euro; ab dem 7, Monat 39,99 Euro 19,99 Euro; ab dem 7, Monat 44,99 Euro 19,99 Euro; ab dem 7, Monat 49,99 Euro 19,99 Euro; ab dem 7, Monat 59,99 Euro Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Link zum Tarif Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Derzeit gibt es wieder zahlreiche Aktionen für Neukunden. So spart Ihr Euch unter anderem 20 Prozent bei der Grundgebühr, wenn Ihr einen neuen Mobilfunktarif abschließt. Zum anderen zahlt Ihr die ersten sechs Monate deutlich weniger für einen neuen Internettarif und erhaltet sogar noch ein saftiges Startguthaben obendrauf. Möchtet Ihr also von der GigaKombi profitieren, lohnt sich ein Blick in das Portfolio von Vodafone definitiv.

Was haltet Ihr von der GigaKombi? Nutzt Ihr sie bereits oder andere Treueprogramme von Providern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!